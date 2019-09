“No non è la Bbc”, Arbore ricorda Boncompagni: la tv del 26 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 26 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, Enrico Ianniello e Giulia Fiume.

L’episodio sarà intitolato “Ferite profonde”: il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena e solleva alcuni sospetti sui Moser, che forse nascondono qualcosa dietro la loro facciata di famiglia perfetta. Intanto, Neri ed Emma uniscono le forze nella ricerca del figlio perduto di Francesco, ma l’improvvisa uscita dal carcere del maestro Albert Kroess, getta un’ombra sul loro rapporto.

RaiDue alle 21.20 ci sarà una puntata speciale del varietà “No non è la BBC”. Renzo Arbore ripercorrere la carriera artistica del suo amico e collega Gianni Boncompagni, con un programma, girato in via Asiago 10, sede delle prime esibizioni radiofoniche di Arbore e Boncompagni. A parlare di lui, tra gli altri: Raffaella Carrà, Piero Chiambretti, Ambra Angiolini e Giancarlo Magalli.

La5 alle 21.10 proporrà il film “Sweet november”, con Keanu Reeves e Charlize Theron. Nelson è un pubblicitario che pensa solo al suo lavoro, completamente isolato dal punto di vista sentimentale; poi un giorno incontra Sara, bella e sicura di sé, la cui esuberanza manda in frantumi il suo piccolo mondo. Nelson, orfano fin dalla tenera età, si sente minacciato da Chaz, un vicino di casa di Sara. Comunque ben presto Sara e Nelson si mettono insieme, suscitando la gelosia di Vince, un collega della ragazza; dietro l’angolo, però, c’è una svolta tragica…

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la seconda delle sei puntate di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin. In ogni puntata, sei squadre, composte da dieci elementi, rappresentanti delle nazioni in gara (Italia, Spagna, Germania, Grecia, Russia e Polonia), si sfidano in nove prove di abilità e forza, cercando di conquistare quanti più punti possibili.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà un nuovo appuntamento con “Enjoy”. Verrà proposto il secondo dei tre documentari di Peter Gomez dedicati ad argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica arrivando a essere al centro del dibattito socio-culturale. Dopo “Il mondo del lusso” della scorsa settimana stasera sarà la volta di “Vite drogate”. Dalle anfetamine usate per perdere peso alla cocaina per socializzare, al ritorno dell’eroina come esperienza di trasgressione, il direttore de Ilfattoquotidiano.it pone in luce ogni più cupo aspetto legato al nuovo consumo di stupefacenti, attraverso le storie complesse di protagonisti quali, tra gli altri, Andrea Roncato e il fotografo Giovanni Gastel e suo nipote.

Settimana prossima, invece, l’attenzione si concentrerà sulla pornografia.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Camilla Luddington. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Quattro stagioni in un giorno”, “Personal Jesus”, “(Don’t Fear) The reaper”, “Harder, better, faster, stronger”. Nel primo, il Grey Sloan continua a collaborare con l’Fbi dopo che un hacker ha compromesso il sistema informatico dell’ospedale. Grazie all’ingegno di uno dei nuovi specializzandi si risolverà il problema. Nel secondo, il marito di Jo, Paul, ha un incidente e viene portato al Grey Sloan Memorial Ospital. Nel terzo, lo stress derivato dalla gestione dell’ospedale e dalla scelta di Ben di diventare un pompiere spinge al limite la Bailey. Nel quarto, i dottori del Grey Sloan Memorial sono alla ricerca di un’idea che li porti a vincere l’ambito concorso di chirurgia.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Era mio padre”, con Tom Hanks; su Italia1 alle 21.20 “Bastille day: il colpo del secolo”, con Idris Elba; su Tv8 alle 21.30 “Nessuno mi può giudicare”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Predestination”, con Christopher Kirby; su Iris alle 21 “Di nuovo in gioco”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.15 “Una cella in due”, con Massimo Ceccherini.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Ton Koopman dirige Mozart”. L’olandese Ton Koopman, tra i massimi esperti del repertorio antico, dirige Coro e Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella Messa in do minore K 427 e nella la Sinfonia n. 41 K 551 Jupiter di Mozart. Tra i solisti i soprani Yetzabel Arias Fernandez e Francesca Aspromonte, il tenore Tilman Lichdi.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “MacGyver”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Ale & Franz show – Zelig speciale”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.