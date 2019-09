Maxi-operazione antimafia tra la Sicilia e la Lombardia: 110 arresti

Un doppio blitz, coordinato, tra la Sicilia e la Lombardia per mettere fine a uno dei clan più influenti della nuova mafia: lo hanno messo a segno nella tarda serata di mercoledì 25 settembre gli uomini della Polizia di Stato, coordinati dalla dda e in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Centodieci le persone arrestate, 35 a Gela e altre 75 nel Nord Italia dove sono stati disposti sequestri per 35 milioni di euro in svariate province.

La “Stidda” era riuscita a trovare un canale preferenziale nel settore alimentare e in quello dell’intermediazione finanziaria, riciclando così i soldi derivanti da traffico di stupefacenti ed estorsioni.

Tanti sono scarcerati, tornati prepotentemente su piazza per riprendersela: la nuova mafia è quella dei manager e dei reati finanziari, con meno violenza e più investimenti nell’economia legale.

Chi negli anni ’80 era stato esiliato perchè non allineato alla Cosa nostra ufficiale di Totò Riina, oggi è tornato con l’obiettivo di scalare nuovamente le posizioni di vertice dell’organizzazione: il colpo inferto dalla dda di Caltanissetta e da quella di Brescia è la prosecuzione di un’operazione iniziata già a luglio, che aveva portato ad arresti all’interno del clan Inzerillo, tra Palermo e New York.

A Caltanissetta in manette sono finiti capi, gregari e sodali della “stidda” che gestiva il traffico di stupefacenti e si infilava nell’economia legale con imprese di comodo, facendo estorsioni e imponendo i prodotti delle loro aziende.

In Lombardia, invece, l’operazione congiunta Polizia-Finanza ha smascherato la cosca mafiosa di matrice stiddara che operava in settori economici commercializzando crediti d’imposta fittizi per decine di milioni di euro.