Il bergamasco Nicola Adobati: “Io al cinema con Marco D’Amore e Vinicio Marchioni”

L’attore bergamasco Nicola Adobati, classe 1990, è al cinema con il film “Drive me home”. La pellicola, che arriva nelle sale giovedì 26 settembre, è diretta da Simone Catania, all’esordio alla direzione di un lungometraggio cinematografico.

I due protagonisti sono gli attori Marco D’Amore e Vinicio Marchioni nel ruolo di due amici che, vagando per le strade d’Europa, riscoprono la loro amicizia e le proprie origini. In una tappa del loro viaggio incontreranno Marco, il personaggio interpretato da Nicola Adobati, in una scena che li aiuterà a comprendere qualcosa di importante per il prosieguo: lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Come è nata la sua partecipazione a questo film?

Il regista, Simone Catania, ha pensato che avessi le caratteristiche giuste per il ruolo che avrebbe voluto assegnarmi. Così sono andato a Roma per un incontro con lui e il casting director. Al colloquio mi ha proposto di calarmi in quello che sarebbe dovuto essere il personaggio senza avere ancore battute prefissate e alla fine l’ho convinto.

Per lei è un ritorno nelle sale cinematografiche

È vero: nel 2014 ho recitato nel film “Soldato semplice”, di Paolo Cevoli, che è stato il mio esordio sul grande schermo. Lavorare per il cinema mi dà sempre una soddisfazione particolare, perchè lo adoro: ho scelto di fare l’attore basandomi su ciò che andavo a vedere da piccolo e sull’amore viscerale che provavo per quel mondo.

E a quali attori si ispira?

Da bambino mi appassionavano soprattutto le storie e i personaggi come Indiana Jones, Zorro e Jack Sparrow, mentre per quanto riguarda i miei attori preferiti il mio faro nella nebbia recitativa è Marlon Brando, che aveva una naturalezza fantastica nell’approcciare il personaggio e la recitazione. Ancora oggi a distanza di anni riesce a farci credere che in “Ultimo tango a Parigi” sapesse a memoria tutte le battute e invece non se le ricordava e si guardava attorno perchè ovunque c’erano cartelli dove erano scritte: con il minimo sforzo riusciva a ottenere risultati incredibili. Oltre a lui mi piacciono molto Christian Bale, Joaquin Rafael Phoenix e Javier Bardem, mentre fra gli italiani Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Pierfrancesco Favino: hanno caratteristiche diverse ma sono tutti e tre molto bravi.

Tornando a “Drive me home”, qual è il suo ruolo?

Il mio personaggio si chiama Marco, appartenente al movimento dei Wwoofer che si è sviluppato in Inghilterra negli anni Settanta, quando si cominciava a respirare l’aria del consumismo, della competitività e del cercare lavoro sgomitando in cambio di soldi per poi vivere una vita preimpostata. In nome della natura e della condivisione, invece i Wwoofer decidevano di non utilizzare il denaro come moneta di scambio: per esempio lavoravano nelle fattorie, allevavano gli animali e gestivano la stalla in cambio di vitto e alloggio. Erano alternativi rispetto alla logica del profitto su cui si è fondata la nostra società.

E come ha fatto a calarsi in quel ruolo?

Il look ha fatto la sua parte: portavo capelli molto più lunghi e la barba incolta che hanno aiutato a rendere il personaggio. Inoltre abbiamo girato le scene in Trentino, in una location stupenda con un paesaggio notevole, una stradina caratteristica e una fattoria molto bella. E poi lavorando sul set con attori del calibro di Marco D’Amore e Vinicio Marchioni impari qualcosa ogni passo che fanno.

Come è stato lavorare con loro?

Mi sono trovato molto bene. Ho avuto modo di girare una scena con Marco d’Amore, una con Vinicio Marchione e una corale. Ho sempre visto grande professionalità e predisposizione all’ascolto anche di gente più inesperta come me. Sin dall’inizio l’atmosfera è stata positiva: si realizzava la scena, poi c’era spazio anche per qualche risata. Si sono creati dei bellissimi rapporti personali: ho cenato due o tre volte con Marco D’Amore che, oltre a essere un bravissimo attore, è una persona alla mano e umile. Abbiamo parlato di svariati argomenti tra i quali l’Atalanta, che è stata un’ottima chiave di conversazione. Stare accanto a Marco D’Amore e Vinicio Marchione e vederli recitare mi ha dato molto.

Cosa l’ha colpita in particolare?

La capacità di far sembrare tutto quello che facevano molto semplice anche se in realtà non lo era: è una qualità che hanno i grandi professionisti. Avevo riscontrato la stessa abilità in un altro big con cui ho avuto la fortuna di lavorare, Gigi Proietti, che nel 2013 mi aveva scelto per entrare nel cast fisso di “Romeo e Giulietta” di cui era regista: riusciva a realizzare moltissime versioni di una scena.

E come è stato il suo rapporto con il regista Simone Catania?

C’è stata una bella sintonia. È una persona molto umile, alla mano e rispettosa del lavoro degli attori: li lascia liberi di esprimersi, accoglie le loro proposte e per dar forma al film parte dalle loro caratteristiche.

“Drive me home” affronta tematiche profonde come lo smarrimento della nostra società e l’emigrazione. Che idea si è fatto di questi argomenti?

La trama offre interessanti spunti di riflessione. Tratta il tema della mancanza di radici, non solo e non tanto intese come legame con il territorio ma come elemento essenziale affinchè l’albero possa avere frutti. I giovani oggi faticano a spiccare il volo: se nella generazione precedente i genitori a 19 anni avevano il posto di lavoro e a 25 formavano una famiglia, ora è tutto più complicato e non sanno come aiutarci perchè non hanno vissuto questo tipo di situazione. Molti italiani sono migrati o migrano all’estero: c’è chi ha un obiettivo chiaro e vuole dedicarsi per esempio alla ricerca o a settori particolari come la biologia tropicale o la zoologia di specie autoctone ma, soprattutto negli scorsi anni, c’è stato chi è andato in altri Paesi senza un piano, in cerca di un’identità. Il richiamo per la propria terra è forte ma al tempo stesso c’è un passato che ogni tanto si tenta di lasciare alle spalle: c’è molta confusione e non si hanno punti di riferimento.

E nel film aiuterà i protagonisti a ritrovare se stessi?

Il momento in cui appaio sarà una tappa del loro viaggio e permetterà di capire qualcosa di fondamentale per proseguire. La scena in cui ci sono anch’io li aiuterà a comprendere l’importanza di seguire le proprie emozioni, un aspetto che nella nostra vita di tutti i giorni spesso tendiamo a non vivere appieno.

Per concludere, quali sono i suoi progetti futuri?

Si è conclusa la terza stagione della webserie “Mio fratello è scemo”, diretta da Michael Righini, dove ho interpretato El Gringo: ha avuto un ottimo seguito ed è stata la serie più vista della storia di Youtube Italia. Tornando al cinema, presto arriverò nelle sale con “Il peccato”, di Andrej Končalovskij (già regista di “Tango & Cash”). In questo nuovo film, incentrato sulla vita di Michelangelo Buonarroti, interpreto Lorenzo de Medici duca di Urbino e nipote di Lorenzo il Magnifico: si tratta del mio primo film storico in costume.

Una curiosità: ha recitato in serie tv, film e teatro: quale preferisce?

Ogni settore ha proprie caratteristiche e mi piacciono entrambi: ricevere un copione e lavorare su un set o sul palco è sempre una grande soddisfazione. Il teatro è un’ottima palestra, fornisce una preparazione importante e dà uno scambio unico con il pubblico, ma adoro anche lavorare per cinema e serie tv che consentono di raggiungere un numero maggiore di persone.