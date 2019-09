“Gioco in orario non consentito”: ma il Tar sospende la chiusura della sala slot

Secondo il Tar la sanzione del Comune di Bergamo sarebbe stata disposta su “presupposti errati” ma per ogni decisione ha rinviato tutto al 24 ottobre.

Nel frattempo, però, la decisione di interrompere per una settimana, dal 9 al 15 ottobre, l’attività di una sala giochi e Vlt con annessa somministrazione di cibi e bevande in via Borgo Palazzo è stata sospesa.

La società che gestisce l’attività contro quel provvedimento, notificato lo scorso 4 settembre, aveva immediatamente presentato ricorso al Tar di Brescia che martedì, con decreto firmato dal presidente Bernardo Massari, ha optato per la sospensione della sanzione, rimandando la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla prossima camera di consiglio in calendario.

“La sospensione dell’attività per il periodo fissato dall’ordinanza avversata – osserva il Tar – è idonea a dispiegare effetti pregiudizievoli sotto il profilo reputazionale, non agevolmente ristorabili per equivalente”.

Secondo Palazzo Frizzoni, la sala slot avrebbe violato il regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito del Comune, approvato nel 2016.

Tutto risale a qualche settimana fa quando gli agenti della Questura di Bergamo hanno notato una cliente intenta a giocare alle 12.35, in piena fascia di divieto: da lì una sanzione di mille euro e, notando altri precedenti specifici della stessa attività, gli uffici delle attività produttive avevano deciso di far scattare la sospensione di una settimana.

Secondo il regolamento, ribattezzato “anti-slot”, nel Comune di Bergamo non è possibile accedere al gioco d’azzardo lecito il mattino dalle 7.30 alle 9.30, da mezzogiorno alle 14 e nella fascia serale 19-21.

Con due obiettivi: proteggere le fasce più deboli e spezzare il flusso di gioco come atto di prevenzione delle patologie.

Il caso, come detto, verrà esaminato e approfondito nella camera di consiglio del 24 ottobre.

(Photo by Benoit Dare on Unsplash)