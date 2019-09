Dopo Caravaggio, anche Treviglio: crolla l’intonaco del soffitto, chiusa un’aula della De Amicis

Anche a Treviglio una scuola, la De Amicis, perde i pezzi. Un’aula dell’istituto della Bassa, infatti, è stata sgomberata perché dichiarata inagibile dopo il crollo dell’intonaco del soffitto. Solo pochi giorni fa era successo a Caravaggio, con la scuola primaria Merisi chiusa (e i quasi 500 alunni divisi in tre scuole diverse per proseguire le lezioni) per la stessa situazione.

A dare l’annuncio è stato il dirigente dell’istituto, Donatella Finardi, che ha spiegato: Si comunica che in data mercoledì 25 settembre, all’apertura dell’edificio scolastico De Amicis alle ore , è stato riscontrato un cedimento di una piccola parte dell’intonaco in un’aula del piano superiore. Il locale è stato immediatamente reso inaccessibile ad alunni e personale. In mattinata il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici e il personale dell’ufficio tecnico – continua la nota – hanno effettuato i necessari sopralluoghi e nel pomeriggio prenderanno avvio i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’aula, che dovrebbe tornare agibile per lunedì 30 settembre. Entro la stessa data, a titolo cautelare, sarà effettuata una accurata verifica degli intonaci in tutti i locali dell’edificio”.

Dopo Caravaggio, con la Merisi dichiarata inagibile pochi giorni dopo essere stata riaperta a seguito di importanti lavori di restauro costati 400mila euro, anche a Treviglio cadono pezzi di soffitto in una scuola.

L’incidente non ha avuto conseguenze, anche perché – come spiegato nella nota – è avvenuto quando gli studenti non erano ancora entrati nell’aula per le lezioni.

Anche in questo caso le istituzioni si sono mosse con tempestività, attivando in tempo zero la macchina operativa per la sistemazione della struttura: l’aula, secondo quanto riferito dal dirigente scolastico, tornerà a disposizione dei giovani alunni lunedì 30 settembre.