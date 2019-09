Auto contro moto a Ponte San Pietro: grave 17enne

Grave incidente stradale a Ponte San Pietro, poco dopo le 20 di giovedì 26 settembre.

Secondo le primissime informazioni, vicino al centro sportivo di Briolo, in via San Clemente, si sarebbero scontrate una Fiat Punto e una moto Ktm.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, ma pare che a farne le spese sia stato un ragazzo di 17 anni, in sella alla due ruote, trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Sul posto sono intervenute l’auto medica, due ambulanze e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, allertati per effettuare i rilievi del caso e stabilire con esattezza l’accaduto.