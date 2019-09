Alessio Lega, Targa Tenco bis, a Bergamo con libro e canti su Ivan Della Mea

Torna a Bergamo, molto atteso, Alessio Lega, fresco vincitore della Targa Tenco sezione interpreti 2019 con cui ha bissato la Targa Tenco per l’opera prima guadagnata nel 2004 con l’album d’esordio “Resistenza e Amore”. E torna al Circolino della Malpensata da dove nel 2002 prese le mosse per una carriera che si è rivelata ricca di successi, premi, affermazioni.

Venerdì 27 alle 18 il cantautore presenterà il suo nuovo libro “La nave dei folli. Vita e opere di Ivan Della Mea” (Agenzia X editore), mentre alle 21 terrà un concerto con i canti del grande poeta e cantore Della Mea, preceduto da un’introduzione in musica del coro Pane & Guerra. Il gruppo orobico Pane&Guerra è una realtà di ricerca e pratica della musica popolare che si è ricavata un ruolo nel panorama nazionale e il suo legame con il cantautore Alessio Lega è forte sia sul piano ideologico sia nell’intesa musicale.

Alessio Lega ha confezionato un omaggio indimenticabile a Ivan Della Mea, alle sue scelte estreme di vita e alle sue importanti esperienze di ricerca musicale. Si tratta di un romanzo che ricostruisce i passaggi fondamentali e le vicende umane e artistiche di un grande poeta della canzone popolare italiana. Cresciuto a Bergamo dove ha collaborato con il Canzoniere Popolare di Bergamo di Sandra e Mimmo Boninelli e con il ricercatore e fotografo Riccardo Schwamenthal, Ivan Della Mea è vissuto a Milano, città di cui è divenuto uno più appassionati cantori anche per la scelta linguistica del dialetto milanese (“El me gatt” del 1962 e “Ringhera” del 1974 sono tra le sue ballate più belle e conosciute). Erano anni lontani, forse irripetibili, quelli in cui il cantautore si guadagnò vasta popolarità. La sua parabola si intreccia a quella di tanti altri artisti militanti, come Giovanna Marini e Paolo Pietrangeli, che gli furono vicini nell’impegno per tenere alta la coscienza civile della musica contemporanea e di tradizione.

Alessio Lega ne racconta la lucidità, l’ironia, la rabbia, l’attivismo quotidiano e l’epopea artistica nutrita di testimonianze inedite di familiari e collaboratori, oltre che della propria conoscenza diretta. Scritta a dieci anni dalla morte dell’intellettuale che si guadagnò un ruolo di punta nella nostra musica popolare, la biografia di Lega restituisce un ritratto forte, appassionato e onesto di un “resistente della dignità” che ha scritto di impegno, libertà, protesta, politica e sentimenti. “Ivan ha dentro di sé la morale più meravigliosa che l’uomo abbia adottato – afferma Alessio Lega -“la solidarietà per i più deboli, la fratellanza fra uguali, la libertà che non sopporta catene, né per sé né per nessuno”.

Dopo un’assidua frequentazione col Nuovo Canzoniere Italiano, Alessio Lega è considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d’autore e riproposizione dei repertori storici. La sua recente fatica musical-letteraria “Nella corte dell’Arbat. Le canzoni di Bulat Okudzava”(Squilibri, Roma 2018), con cui si è affermato quest’anno al Premio Tenco, è uno straordinario disco monografico (cd con libretto di 48 pagine) che dà voce per il pubblico italiano alle canzoni del poeta e cantautore di origini georgiane scomparso nel 1997. Si tratta per Alessio Lega di un’altra fenomenale operazione di adattamento di autori stranieri in versione italiana: una sfida che riesce molto bene allo scrittore-e cantautore che si è già cimentato in passato con autori francofoni e catalani (tra cui Brel, Brassens, Ferré, Llach), confezionando raffinati e sferzanti interpretazioni di maestri di rilevanza europea e mondiale.

La presentazione del libro “La Nave dei Folli” e il concerto di Alessio Lega con i canti di Ivan Della Mea sono a ingresso libero al Circolino della Malpensata (via Luzzatti 6b) a partire dalle 18 fino a sera inoltrata. Per info 3485824600.