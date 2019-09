Tremila euro per avere un diploma senza studiare: perquisizioni a Bergamo

Diploma conseguiti senza frequentare i corsi e in alcuni casi falsificando verbali per dimostrare di aver sostenuto gli esami, pagando tremila euro. Lo scandalo “diplomi facili” scoppiato in queste ore in tutta italia non ha risparmiato la nostra provincia dove sono state effettuate delle perquisizioni.

Il sistema fraudolento è venuto a galla grazie all’inchiesta della Procura di Vallo della Lucania (Salerno). Secondo gli inquirenti alcune scuole salernitane avevano dato vita a una sorta di “dipliomomificio” con tanto di tariffario, per il “per il conseguimento facilitato di titoli di studio in favore di terzi”. Una compravendita che si sarebbe estesa in tutta Italia.

Una vera e propria struttura organizzata per far ottenere i diplomi al costo di circa tremila euro, attraverso la consegna di pergamene e attestati contraffatti. Sarebbero stati falsificati anche i verbali degli esami virtualmente sostenuti. Si ipotizza un giro di affari complessivo da un milione di euro.

Ma le indagini non sono finite. Oltre alla Bergamasca le perquisizioni hanno riguardato anche: Salerno, Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Udine, Biella, Vicenza, Verona, Torino, Brescia, Asti, Mantova, Novara, Varese, Milano, Monza, Como, Imola, Bologna, Genova, La Spezia, Parma, Reggio Emilia, Modena, Lucca, Perugia, Cuneo, Chieti, Firenze, Prato, Roma, Viterbo, Potenza, Cosenza, Reggio Calabria, Trapani, Cagliari, Latina e Rieti.