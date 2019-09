Special Olympics approda a Bergamo: la sede al Cus di Dalmine

Giovedì 26 settembre al Centro Universitario Sportivo di Dalmine si svolgerà la cerimonia di chiusura in favore dell’Associazione “Special Olympics Italia”, sostenuta con i fondi raccolti in occasione della seconda edizione del “Concerto delle Stelle”, organizzato nel 2018 dall’Accademia della Guardia di Finanza in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana, e della terza edizione del Trofeo “Bergamo conCORRE per la legalità”.

Durante la cerimonia, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose regionali e provinciali, nonché dei sostenitori dell’iniziativa solidale, terranno un breve indirizzo di saluto, tra gli altri, il Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza, Gen.B. Bonifacio Bertetti, il Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, la Dirigente dell’Ufficio

Scolastico Territoriale di Bergamo, Dott.ssa Patrizia Graziani, e il Direttore Regionale di Special Olympics Italia Team Lombardia, Dott. Giulio Velati.

Nell’occasione sarà inaugurata la sede provinciale di Bergamo di Special Olympics Italia, proprio nei locali del citato Centro Universitario Sportivo, e presentato il progetto conclusivo a favore dei bambini, delle famiglie e degli insegnanti delle scuole di Bergamo, che ha come obiettivo primario la creazione di solide basi di partenza attraverso le quali poter diffondere, con l’auspicio del più ampio impatto possibile, la pratica dell’attività motoria inclusiva sul territorio.