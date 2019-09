Ponte San Pietro si ispira a Bergamo: “Il Comune dichiari emergenza climatica”

Ponte San Pietro come Bergamo: è quello che si augurano i consiglieri di minoranza Michele Facheris, Jacopo Masper (Tu per Ponte), Rosalba Cattaneo, Mirvjen Bedini (Ponte al futuro) e Valerio Baraldi (Lista Baraldi) che hanno presentato al sindaco Marzio Zirafa una mozione per chiedere che il Comune dichiari lo stato di emergenza climatica e ambientale.

“La lotta alle emergenze climatiche e ambientali non è una ma LA sfida dei nostri tempi – sottolineano in una nota -, tanto importante quanto difficile, e solo con azioni coraggiose e politiche condivise e lungimiranti riusciremo a vincerla. Portare all’attenzione del Consiglio Comunale e quindi della cittadinanza intera questa mozione è il primo step per riconoscere formalmente il problema e costruire le basi per politiche attive e sostenibili che serviranno poi a gestirlo e superarlo, con l’auspicio di poter trovare anche nella maggioranza consiliare condivisione e spirito costruttivo”.

Il dibattito sul tema è stato fissato per il consiglio comunale di lunedì 30 settembre ma cosa significherebbe, nel concreto, per Ponte San Pietro riconoscere lo stato di emergenza climatica e ambientale?

Dopo la dichiarazione, spiegano i consiglieri di minoranza, il Comune dovrebbe contribuire, nei suoi ambiti di competenza, al contenimento dell’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi rispetto all’area preindustriale e azzerare le emissioni nette di gas climalteranti entro il 2030, “in quanto sia l’obiettivo prefissato con il Patto dei Sindaci che il termine 2050 sono insufficienti e incoerenti con lo stato di emergenza climatica”.

Ogni patrocinio, poi, dovrebbe essere vincolato a un’attenta valutazione preventiva dell’impatto ambientale e climatico, con conseguente concessione solo se coerente con lo stato d’emergenza.

“Mettere in atto una transizione ecologica coerente con i principi di giustizia climatica e sociale – continuano nelle richieste i consiglieri dei tre gruppi di opposizione – con costi proporzionati alla responsabilità per i danni ambientali e alle possibilità economiche di ogni persona, rendendo accessibile anche alle fasce più fragili della popolazione un cambiamento radicali di abitudini dannose”.

Lo si può fare già partendo da un’educazione ambientale strutturata e continuativa negli istituti scolastici sul territorio e di competenza comunale, che non si limiti a un periodo dell’anno ma che preveda attività durante tutto il percorso, coinvolgendo studenti, docenti ed enti scolastici preposti, oltre a collaboratori esterni.

Compito del Comune, qualora la mozione dovesse essere approvata, sarà anche invitare le istituzioni con cui collabora e coopera a varare provvedimenti analoghi.

Ogni scelta che può avere un impatto ambientale, dunque, dovrà essere subordinata al principio di sostenibilità e compatibilità con lo stato di emergenza in atto: una bella sfida, che parte dal basso e dal piccolo per arrivare a un obiettivo molto grande.