Troppo coperti, troppo scoperti… è arrivato il periodo in cui non si sa come vestirsi, con sbalzi di temperatura repentini che favoriscono i raffreddori. Non facciamoci trovare impreparati e andiamo a vedere che tempo farà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

La discesa del minimo pressorio, presente ad est della Gran Bretagna, ondulerà nuovamente il flusso atlantico. Tale flessione del geopontenziale farà affluire, sulle aree alpine e appenniniche, aria fredda in quota ed il conseguente aumento dell’instabilità. Per giovedì, nuova tendenza alla risalita del geopotenziale con graduale attenuazione dell’instabilità.

Mercoledì 25 settembre 2019

Tempo Previsto: Diffusa nuvolosità sin dal mattino con possibilità di sporadiche precipitazioni lungo l’arco alpino. Graduale aumento della nuvolosità, sui settori centro-orientali e meridionali, durante la giornata. In queste aree saranno possibili brevi precipitazioni a carattere di rovescio, localmente anche temporalesche. Schiarite sui settori occidentali della Lombardia in estensione, dalla serata, alle restanti aree.

Temperature: Valori minimi in lieve aumento, compresi tra 9/13 °C (fino a 15 °C nei grandi centri urbani). Valori massimi stazionari sul settore Ovest compresi tra 23/25°C, in flessione sui settori orientali e compresi tra 19/ e 21°C.

Giovedì 26 settembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte e il primo mattino la nuvolosità compatta, presente su aree confinali della Val Chiavenna e Alpi Retiche, sarà responsabile di locali e sporadiche precipitazioni; nebbie e nuvolosità bassa saranno presenti sui settori di media-bassa pianura, in veloce dissolvimento diurno. Fenomeni in esaurimento durante le ore pomeridiane.

Temperature: Valori minimi stazionari, compresi tra 8/13 °C (fino a 15 °C nei grandi centri urbani). Valori massimi in lieve aumento, specie sul settore EST e compresi tra 19 e 25 °C.

Venerdì 27 settembre 2019

Tempo Previsto: Cieli sereni durante la notte ed al primo mattino su gran parte della regione; nebbie e foschie presenti lungo la dorsale del Po. Da metà giornata, graduale aumento della nuvolosità medio-bassa ad iniziare dai settori occidentali, che andrà a ricoprire l’intera regione. Fenomenologia generalmente assente, ad esclusione delle Prealpi Lombarde, Orobiche e Retiche ove, a causa di una nuvolosità più compatta, potrebbero essere interessate da deboli e sporadiche piogge.

Temperature: Valori minimi in aumento sui settori centro occidentali, compresi tra 8/15 °C. Valori massimi in aumento, specie sul settore Alpino/Prealpino e Oltrepo, compresi tra 22 e 25 °C.