“Museo coi nonni” torna l’iniziativa del Rotary Bergamo Sud

“Continua l’impegno di Rotary Club Bergamo Sud nella progettazione di interventi e iniziative sostenibili e solidali, a favore del territorio e di tutte le sue componenti sociali, nell’ottica dell’inclusione dei giovanissimi e dei non più giovani nella fruizione di arte, cultura e servizi sanitari”, così ci racconta Maria Grazia Arditi, presidente per l’anno rotariano 2019/2020 per ribadire lo scopo del club e la visione con la quale gli oltre cinquanta soci lavoreranno quest’anno.

In particolare proprio a settembre 2019 riparte l’esperienza positiva di “Museo con i nonni”, iniziativa alla quarta edizione, dedicata a bambini e nonni dei Comuni più lontani dall’offerta culturale cittadina. “Rotary Club Bergamo Sud, consapevole di questi ostacoli e deciso a rimuoverli a partire dalla comunità territoriale – spiega l’avvocato Paola Brambilla, responsabile della Commissione Progetti del club – da orami tre anni ha incluso nella sua progettazione l’offerta al territorio di visite guidate ai musei cittadini, anche sotto forma di laboratori esperienziali e interattivi, a classi di bambini della scuola dell’infanzia e primaria, che appartengano a Istituti compresivi localizzati in aree diverse dal capoluogo, e come tali meno agevolate nel raggiungimento a costi sostenibili delle istituzioni museali; requisito del progetto è che i bambini portino con sé una rappresentanza dei loro nonni, uno ogni tre bambini circa.”

Il progetto e il finanziamento del Rotary Bergamo Sud si propongono infatti di incentivare tanto la modalità di apprendimento che il museo offre (learning by doing) nei settori scientifico, artistico, visuale, storico, quanto il ritorno dei nonni alla frequentazione dei luoghi di cultura e al contatto con le più recenti teorie dell’evoluzione e dell’antropocene, con le nuove correnti artistiche contemporanee, con le nuove forme del racconto della Storia; oltre alla creazione di un legame tra i nonni e le giovanissime generazioni, fondato sull’apprendimento e la curiosità comune, ispirato al programma Unesco Lifelong Learning.