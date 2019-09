“Metti la nonna in freezer” o lo speciale su Al Bano? La tv del 24 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 25 settembre RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Metti la nonna in freezer”, con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia (Fabio De Luigi), si innamora perdutamente di Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare a incassare la pensione.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la quarta e ultima puntata della fiction “Rocco Schiavone 2”, con Marco Giallini, Isabella Ragonese e Claudia Vismara. L’episodio sarà intitolato “Prima che il gallo canti”: un corpo senza vita e senza nome viene trovato tra le colline, alla periferia di Roma. In tasca ha solo un biglietto con il numero di telefono di Schiavone. Rocco è così costretto a tornare nella capitale e fare i conti con il suo oscuro passato. Un compito sempre più difficile, dal momento che qualcuno informa il questore di ogni sua mossa. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 31 ottobre 2018 sempre su RaiDue.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Fuori dal coro”, il talk-show condotto da Mario Giordano.

Canale5 alle 21.20 proporrà “È la mia vita – Al Bano”. Uno speciale dedicato alla vita e alla carriera di Al Bano che, nato in Puglia da una famiglia di contadini, si diletta fin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare brani della tradizione popolare. A diciassette anni, decide di interrompere gli studi e di emigrare a Milano in cerca di fortuna, dove trova lavoro come cameriere in un ristorante. Qui, nel 1965, grazie all’incontro con il produttore Pino Massara, rimasto impressionato dalle sue doti vocali, Al Bano incide il suo primo disco, “La strada”, che dà inizio al suo percorso artistico.

Su La7 alle 21.15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi presenta il film “JFK – Un caso ancora aperto”, con Kevin Costner, Gary Oldman e Sissy Spacek. 1963: dopo l’assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, il procuratore distrettuale di New Orleans Jim Garrison scopre che il presunto assassino di Kennedy, Lee Harvey Oswald, aveva avuto dei legami con la sua città, e decide di indagare.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “I fantastici 4 e Silver Surfer”, con Jessica Alba; su Tv8 alle 21.30 “Il codice Da Vinci”; su Canale Nove alle 21.25 “Redemption – Identità nascoste”; e su Rai4 alle 21.25 “Aftermath – La vendetta”, con Arnold Schwarzenegger.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “The Kids are alright” di Jeff Stein; su La7D alle 21.30 “Un padre in prestito”, con William Hurt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Hydra – L’isola del mistero”; su La5 alle 21.10 “Qualcosa di cui… sparlare”, con Julia Roberts e Robert Duvall; su Iris alle 21 “Thirteen days”, con Kevin Costner; e su Italia2 alle 21.15 “The perfect Weapon”, con Steven Seagal.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il varietà “Scherzi a parte”, con Paolo Bonolis; e su Real Time alle 21.10 il reality “Matrimonio a prima vista”.