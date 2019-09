Il super manager di Gardaland per fare di Chorus Life uno spazio attraente e divertente

Si narra che l’idea di Chorus Life Domenico Bosatelli l’abbia avuta osservando una nave da crociera. “Se oltre duemila persone non vedono l’ora di salire a bordo, vuol dire che c’è qualcosa che le attrae” avrebbe pensato tra sé e sé. Così ha immaginato il suo quartiere innovativo e super tecnologico, Chorus Life in via di costruzione sull’ex area Ote, come una nave da crociera che approda in città.

Le idee al cavalier Bosatelli non mancano di certo ma bisogna metterle in pratica, così si è rivolto a un super manager dei siti di divertimento e tempo libero chiedendogli di pianificare la vita in quel plastico che sta prendendo forma in città. Ed ecco arrivare a Bergamo Silvio Giannino. Un nome che è una garanzia.

Da un anno esatto a questa parte è direttore Sviluppo e gestione di Chorus Life, “la città del futuro dove sorgeranno residenze, arena polifunzionale, area sportiva e aree per intrattenimento, hotel”: nel suo curriculum svettano solo incarichi di prestigio come manager di Aspria Harbour club Milano, considerato uno dei Club più esclusivi d’Europa, o ancora la progettazione del parco acquatico Sea Life Roma Aquarium nella capitale, e ancora la storica Canottieri Olona 1894, ma su tutti i sei anni nei ruoli di vertice in quel di Gardaland, la prima destinazione del divertimento in Italia, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Con un dirigente creativo e concreto di tale passato professionale, Chorus Life si appresta a diventare anche qualcosa in più di una nave da crociera che approda a Bergamo. Decisamente incuriositi l’attendiamo al varo.