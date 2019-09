Dressy ride domenica 29 settembre

Son sempre stato curioso!

La mia curiosità mi ha portato a cercare cose nuove che potessero stimolare la mia innata fantasia e qual miglior modo per farlo se non quello di viaggiare oltre i propri confini.

Ho sempre pensato al viaggio come ad un’esperienza per crescere, per raccogliere appunti che potessero poi diventare la base sulla quale riuscire a migliorare nel mio paese.

Così ad esempio accadde circa 10 anni fa, nel mio primo viaggio tra i Paesi Bassi, dove rimasi affascinato da quanto sia sviluppata la concezione di mobilità sostenibile.

Potersi muovere quotidianamente in bicicletta, facendo le operazioni di tutti i giorni come la spesa o il portare i bambini a scuola, senza aver preoccupazioni delle avverse condizioni atmosferiche!

Ma d’altronde del motto “There’s no such thing as bad weather, only bad clothes!” di Sir Baden Powell nel nord d’Europa ne hanno fatto il loro leitmotiv!

di 3 Galleria fotografica "Dressy ride", a Bergamo pedalata con stile





Più o meno nello stesso periodo, per via del fascino subito per l’eleganza dei primi del novecento, venni a conoscenza della Tweed Run, proprio quando il mio desiderio di utilizzare la bicicletta quale mezzo di trasporto di tutti i giorni ormai era diventato una solida realtà. Quindi fu così che in seguito, ormai nel lontano 2013, vista l’impossibilità di raggiungere Londra con bici e amici, decisi di organizzare la Dressy Ride qua a Bergamo.

Domenica 29 settembre ci sarà la settima edizione della nostrana versione e il nostro intento rimane quello di divertirci ovviamente, passando una domenica insieme pedalando spensieratamente, ma cercando anche di stimolare le menti altrui ad utilizzare più spesso la bicicletta anche a Bergamo.

….. Leggi tutto l’articolo sul blog di Bergamo City Kiwi!