CIE Automotive annuncia l’acquisto della Somaschini

La notizia arriva da Bilbao, Spagna. CIE Automotive ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale della Somaschini Spa di Trescore.

Il valore della transazione è di a 79,6 milioni di euro, pari a meno di 5 volte l’ebitda dell’anno in corso. Il prezzo dell’operazione, che sarà adeguato alla data di chiusura dell’operazione in base all’indebitamento, sarà pagato in contanti e CIE Automotive lo finanzierà in contanti.

Con quasi 300 dipendenti e un fatturato stimato nel 2019 di circa 70 milioni di euro, Somaschini ha tre stabilimenti produttivi, due a Bergamo (oltre a Trescore, sede centrale, a Entratico) e un altro in Indiana (USA). La società è specializzata nella produzione di ingranaggi, le cui applicazioni comprendono settori come i trasporti e l’automotive, nonché l’industria o la robotica.

Secondo Jesús María Herrera, Ceo di CIE Automotive, “L’integrazione di Somaschini con il nostro stabilimento italiano di Metalcastello e la nostra divisione indiana di ingranaggi significa la creazione di un attore leader mondiale di ingranaggi con presenza nei tre grandi mercati – Europa, Nord America, Asia – e in diversi segmenti – automobilistico, industriale, agricolo, fuoristrada – attualmente un enorme vantaggio competitivo per offrire una fornitura globale ai nostri clienti”.

La chiusura della transazione è subordinata al rispetto delle normali condizioni di questo tipo di transazioni e avrà luogo nel 2020.

Somaschini SpA e i venditori sono stati assistiti da Credit Suisse AG (consulente finanziario) e Chiomenti (consulente legale).

Somaschini costruisce ingranaggi fin dal lontano 1922 e attraverso quattro generazioni di imprenditori porta sul mercato quella tradizione che, affiancata ai più moderni metodi e tecnologie, diventa sinonimo di competenza e affidabilità. Fu fondata a Milano. Nel 1942, durante l’ultimo conflitto mondiale, fu trasferita nella più tranquilla Trescore Balneario. Negli anni successivi l’azienda ha continuamente affinato prodotti e processi passando dagli ingranaggi cilindrici sbarbati a quelli rettificati (1963) e inserendo un reparto dedicato alla produzione di coppie coniche lappate (1960).

Nei primi anni ’90 l’azienda ha sviluppato uno specifico know-how per la produzione di timing gears e balance gears per motori e di mandrini di alta precisione per macchine utensili.Nel 2007, al fine di concentrare in un’unità produttiva specializzata le attività relative alla produzione di alti volumi di ingranaggi per l’automotive, è stata costituita la Somaschini Automotive S.r.l. Nel 2010, nell’ambito del proprio piano di crescita internazionale, il gruppo Somaschini costituisce in USA la SBG South Bend Gear LLC. Dal 2013 questa Società prende il nome di Somaschini North America LLC.