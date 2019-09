Auto prende fuoco a Calcinate, salvo l’uomo al volante

Quando ha visto delle scintille e del fumo nero provenire dal cofano della sua Mercedes Classe C ha subito arrestato la corsa, allontanandosi poco prima che il mezzo prendesse fuoco.

È successo nella mattinata di mercoledì 25 settembre alle 7,45 a Calcinate. Un 49enne residente a Brescia stava percorrendo la ex Statale 498 nelle vicinanze della zona commerciale tra Calcinate e Cavernago quando ha notato il malfunzionamento della vettura. Una volta accostato a lato della strada il conducente si è allontanato dal veicolo per poi allertare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo che hanno domato le fiamme e gli uomini della Polizia Locale di Calcinate per i rilievi del caso. Illeso il conducente.