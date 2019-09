“Un encomio per gli eroi di Orio”: senza di loro nessun superstite nell’aereo caduto

Eroi.

Difficile trovare un’altra definizione più consona per Francesco Defendi e Angelo Pessina, i primi due soccorritori giunti sul luogo dello schianto dell’aereo da turismo sul quale viaggiavano Stefano Mecca e le figlie Chiara, Silvia e Marzia.

Il botto è stato talmente forte che Pessina, ex poliziotto in pensione, e Defendi, ex dirigente d’azienda, in un primo momento pensavano che qualcosa avesse colpito l’auto sulla quale viaggiavano.

In un istante, però, si sono accorti dell’ala del Mooney M20k D-Eise e hanno capito quanto fosse grande l’emergenza che si trovavano di fronte.

I due amici sabato 21 settembre stavano viaggiando lungo l’Asse interurbano in direzione Seriate, transitando sul luogo del disastro aereo proprio mentre il velivolo pilotato da Stefano Mecca impattava con il muso al suolo: una volta realizzato l’accaduto, hanno sfruttato la rampa di accesso che confluisce nella SS671 per accostare e scendere a piedi verso la carcassa dell’aereo che già aveva preso fuoco ed era stata avvolta dal fumo.

Una decisione presa su due piedi, con lucidità e tanto, tantissimo coraggio.

La situazione, a quel punto, era già drammatica ed estremamente pericolosa: nell’impatto con un palo dell’illuminazione pubblica prima e con il terrapieno dell’Asse interurbano poi, il velivolo aveva perso buona parte di una delle due ali, sversando il carburante.

L’ala opposta, invece, era ancora integra e zeppa di combustibile che sarebbe potuto esplodere da un momento all’altro.

Ma quando, avvicinandosi all’aereo, i due amici hanno notato degli arti spuntare dai finestrini sfondati non hanno esitato a mettere in pericolo la loro stessa vita per provare a salvarne altre, ancora non sapevano quante.

Senza il loro intervento il bilancio sarebbe stato sicuramente molto più tragico: per le caratteristiche del Mooney M20k, infatti, gli occupanti da soli non avrebbero potuto uscire da quell’inferno di fuoco e lamiere.

Si tratta di un aereo da turismo a quattro posti, con sedute più basse rispetto ai finestrini e una sola porta d’ingresso, nella parte anteriore sul lato destro, quella più danneggiata nell’impatto.

Era proprio lì che sedeva Marzia Mecca, la 15enne che ha perso la vita nello schianto: lei era stata anche l’ultima a salire a bordo, con un ordine ben preciso che prevedeva l’ingresso prima dei due passeggeri sui sedili posteriori, la gemella Silvia e la sorella maggiore Chiara, e poi del pilota, papà Stefano.

Dall’abitacolo avrebbero potuto uscire anche sfruttando un varco ausiliario sul retro del velivolo, una porticina che consente di accedere al vano bagagli: per farlo, però, il pilota avrebbe dovuto azionare una leva, operazione difficile se si considera lo smarrimento e la concitazione di quei momenti.

D’istinto papà Stefano e le tre figlie hanno cercato la via d’uscita più semplice, quella che prevedeva di infrangere i finestrini: quelle gambe e quelle braccia protese verso l’esterno sono state il motivo per cui Francesco Defendi e Angelo Pessina si sono buttati tra le fiamme. Proprio trascinandole dagli arti inferiori sono riusciti ad estrarre, non senza difficoltà, Chiara e Silvia, e dopo averle messe in sicurezza hanno fatto lo stesso con Stefano.

Le fiamme alte e la fusoliera rovente hanno impedito loro di completare l’ultimo salvataggio, quello di Marzia.

Ora per loro la Procura, su iniziativa del procuratore facente funzione Maria Cristina Rota, e la Questura, per mano del numero uno di via Noli Maurizio Auriemma, proporranno un encomio che ne riconosca “il gesto di eroismo”.

Una richiesta che passerà prima dalla Prefettura di Bergamo e poi arriverà al Quirinale che, dopo aver valutato le relazioni, deciderà sull’assegnazione dell’onorificenza.

“Sono davvero orgogliosa di aver lavorato con Angelo Pessina – ha commentato il pm Carmen Pugliese – Prima di andare in pensione, nel 2015, aveva fatto parte della mia squadra di Polizia giudiziaria per una decina d’anni: non mi stupisco che abbia agito così, nelle indagini aveva la stessa prontezza di riflessi”.