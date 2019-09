L’alba di martedì è splendida su Bergamo e gran parte della provincia: vediamo insieme a Francesco Sudati come si evolverà il tempo col bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’ondulazione anticiclonica del flusso atlantico, pilotato da una saccatura ad ovest della Gran Bretagna, consente per la giornata di martedì una temporanea risalita del geopotenziale. Mercoledì invece, il minimo di pressione si muoverà verso sudest, consentendo una flessione del geopotenziale e l’ingresso di aria più fresca in quota, specialmente sui settori alpini.

Martedì 24 settembre 2019

Tempo Previsto: Di notte cielo sereno o poco nuvoloso con nebbia o banchi di nebbia su medio-bassa pianura. Dal mattino nebbia in rapida dissoluzione, mentre il cielo diverrà progressivamente velato su Lombardia centro-Ovest per l’arrivo di estese nubi medio-alte; su Lombardia Est poco nuvoloso o in parte nuvoloso con prevalenza di ampio soleggiamento.

Nel pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso per estesi passaggi di nubi medio-alte su tutta la regione, in attenuazione dopo il tramonto a partire da Ovest. Locali brevi piogge solo lungo le aree confinali di Valchiavenna e Valtellina e sulle aree montane dell’Oltrepò Pavese.

Temperature: valori minimi compresi tra 8/11 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani); valori massimi compresi tra 21/24 °C.

Mercoledì 25 settembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino da nuvoloso a molto nuvoloso ovunque con qualche debole precipitazione sulla fascia alpina e prealpina. Nel pomeriggio temporaneo aumento della copertura nuvolosa su tutto il settore centro-orientale della regione con possibili rovesci sparsi o locali brevi temporali, ma in miglioramento dalla sera; su Lombardia occidentale ampie schiarite fin dal primo pomeriggio.

Temperature: valori minimi in lieve aumento, compresi tra 10/13 °C (fino a 15 °C nei grandi centri urbani); valori massimi stazionari sul settore Ovest, in lieve flessione sul settore Est e comprese tra 19 e 24 °C.

Giovedì 26 settembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte e al primo mattino addensamenti nuvolosi su alta Val Chiavenna e settore Retico, specie prossimo al confine, ove non si escludono brevi piogge; nebbie o nubi basse su media-bassa pianura. Nel corso della giornata ampi rasserenamenti ovunque fino a cielo sereno o poco nuvoloso tra il pomeriggio e la serata.

Temperature: valori minimi stazionari, compresi tra 10/13 °C (fino a 15 °C nei grandi centri urbani); valori massimi in lieve aumento, specie sul settore EST e comprese tra 23 e 26 °C.