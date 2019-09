Ragazza trovata senza vita in casa, il compagno è grave al Papa Giovanni

Ci sarebbero un femminicidio e un tentato suicidio dietro al ritrovamento di una donna senza vita e del suo compagno gravemente ferito in un appartamento in via Paolo Emilio Taviani di Pozzo d’Adda, in provincia di Milano. L’episodio si è consumato nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre.

Da un primo esame sul cadavere della vittima, 26 anni, di origine straniera, sembra che sia morta per soffocamento. Il suo compagno, 45 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo perché ha una ferita profonda al petto che pare si sia fatto da solo.

A lanciare l’allarme intorno alle 4,30 di notte è stata la ex di lui allertata dall’uomo che al telefono avrebbe detto: “Ho ucciso la mia compagna”. Indagano i carabinieri di Cassano d’Adda, guidati dal capitano Giuseppe Verde.