Radcross, debutto vincente per Lucia Bramati

Debutto fra le juniores vincente per Lucia Bramati.

Alla prima uscita nella nuova categoria, la 16enne di Canonica d’Adda ha conquistato il Radcross, competizione svoltasi sul circuito di Illnau (Svizzera).

Ottava nella prova elitè, la portacolori del Team Bramati si è imposta fra le Under 19 distanziando di 30” la ceca Aneta Novtoná (Adastra Cycling Team) e 2’35” l’elvetica Fabienne Kimpfmüller (Bike do it Racing Team/VC-Meil).

A livello bergamasco sesto posto di categoria per l’albinese Marta Zanga (Ktm Alchemist Dama Selle Smp), mentre la 16enne di San Paolo d’Argon Sofia Arici (Team Bramati) ha termianto la propria prova in ottava posizione.