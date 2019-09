Memorial Nepala, a Bratislava secondo posto per Matteo Rizzo

Rimonta da podio per Matteo Rizzo al Memorial Nepala, competizione internazionale inserita nel circuito dell‘ISU Challenge Series.

Sul ghiaccio di Bratislava il pattinatore di stanza all‘IceLab Bergamo ha terminato la propria gara in seconda posizione con 232.70 punti.

Quarto dopo lo short program, il portacolori delle Fiamme Azzurre ha sfruttato i diversi errori degli avversari che gli hanno permesso di chiudere la gara alle spalle del russo Dmitri Aliev.

Nonostante un quadruplo rittberger non completo di rotazione e un toeloop eseguito solo doppio anziché il quadruplo, l’atleta allenato da Franca Bianconi e da Valter Rizzo ha sfruttato al meglio l’inserimento di diversi elementi nel programma libero, concludendo il segmento con il miglior punteggio.

In campo femminile prestazione favolosa per Alexandra Trusova che, sulla colonna sonora di “Games of Thrones”, ha totalizzato 238.69 punti, nuovo record del mondo.