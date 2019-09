Lo Sportello contro la violenza sulle donne dal 7 ottobre in piazza Dante

Cambio di sede per lo Sportello Pubblico contro la Violenza sulle Donne: dal prossimo 7 ottobre si sposterà dalla stanza numero 17 del Lazzaretto per aprire i sui battenti presso i locali dedicati dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, nel Palazzo di Giustizia in Piazza Dante 2.

Ogni lunedì, dalle 9 alle 12, due avvocati esperti in materia e selezionati dal Consiglio dell’Ordine offriranno consulenza giuridica di indirizzo a chiunque ne faccia richiesta. Questo servizio è gratuito e mirato a contrastare il triste e diffuso fenomeno della violenza di genere.

Grazie alla Convenzione stipulata nel mese di giugno tra l’Ordine degli Avvocati di Bergamo e la Procura della Repubblica, qualora si dovesse presentare una persona offesa vittima di reato, ricorrendone i presupposti vagliati dagli avvocati, questa verrà indirizzata subito presso l’ufficiale di Polizia Giudiziaria referente per lo Sportello negli Uffici di Procura, il quale provvederà a ricevere la denuncia e agli oneri conseguenti.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo ed il Comune di Bergamo sono certi che tale iniziativa costituirà un’ulteriore e indispensabile opportunità volta a fornire ai cittadini tutti e alle vittime, in particolare, ascolto e assistenza celere in contrasto alla violenza.