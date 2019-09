“Yara è qui. Ci sono la sua forza, il suo sorriso, i suoi occhi”. Sono le parole della mamma, Maura Panarese, presenta alla cerimonia d’intitolazione della Casa dello Sport alla piccola ginnasta di Brembate.

Davanti agli occhi del presidente del Coni, Giovanni Malagò, la madre ha ricordato l’amore per lo sport della figlia, scomparsa nel novembre 2010: “Una frase che Yara amava dire prima di scendere in pedana era ‘Mamma, entro e spacco il mondo. Fate in modo che possano i giovani spaccare il mondo e svolgere un’attività che li renda felici”. Il padre, visibilmente emozionato, ha invece parlato di “un evento storico, perché per la prima volta le istituzioni si mettono in gioco per il futuro dei ragazzi”.

Il presidente Malagò ha rimarcato il grande impegno della famiglia Gambirasio: “È fantastica la volontà di Fulvio e Maura di identificare il ricordo di Yara con quello del mondo sportivo – le parole dl numero uno del Comitato Olimpico -. Grazie all’associazione ‘La Passione di Yara’ sono riusciti ad alimentare il suo amore per lo sport e portarlo avanti in diverse discipline”.

Tante le autorità presenti in via Gleno. Compreso il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, il sindaco Giorgio Gori, il prefetto Elisabetta Margiacchi, gli assessori regionali Lara Magoni, Claudia Terzi e il presidente del nazionale del C.S.I. Vittorio Bosio.

“Ci rimarranno impressi i sorrisi contagiosi e l’interesse che Yara metteva in campo – ha concluso Gafforelli -. Il suo amore per lo sport è ancora presente e potrà condurre tutti coloro che intraprendono questo percorso virtuoso”.