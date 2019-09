Italcanditi acquisisce Prodotti Rubicone, ingredienti per gelato artigianale

Italcanditi, che ha sede a Pedrengo ed è leader italiana nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme principalmente destinati all’industria alimentare, annuncia l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Prodotti Rubicone, con sede a Bertinoro (FC), azienda di riferimento nella produzione di ingredienti per il gelato artigianale in oltre 70 paesi nei 5 continenti.

Alessandro Cioccolini, attualmente azionista unico di Prodotti Rubicone, resta come socio rilevante con il 30% del capitale e viene confermato nel ruolo di Amministratore delegato garantendo la continuità gestionale della società.

L’operazione rientra nella strategia di Italcanditi, in seguito all’ingresso nel capitale di società di investimento di Investindustrial, di consolidare il settore facendo leva sulla capacità della società di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli ingredienti alimentari e di incrementare la propria presenza internazionale.

L’operazione inoltre consente alle due società di rafforzare il proprio posizionamento competitivo tramite la condivisione del know-how strategico di cui potranno beneficiare gli attuali clienti di Italcanditi e di Rubicone sia a livello produttivo che di sviluppo prodotto.

Maurizio Goffi, CEO di Italcanditi, commentato così l’operazione: “L’integrazione di Rubicone porterà un completamento di gamma nel settore pasticceria e gelateria in entrambe le società e il know-how congiunto delle due società porteranno al lancio di nuovi ed innovativi prodotti nel settore”.

E Alessandro Cioccolini, CEO di Prodotti Rubicone, sottolinea: “L’operazione permetterà di avviare una nuova fase della vita di Prodotti Rubicone, che affiancata da Italcanditi avrà l’opportunità di accelerare il proprio sviluppo mantenendo una continuità manageriale”.

Gli advisor coinvolti nell’operazione per conto di Italcanditi sono stati PricewaterhouseCoopers per la due diligence finanziaria e fiscale, Chiomenti quale advisor legale e fiscale. Rubicone è stata assistita da 121 Advisory quale advisor finanziario e da Pavia Ansaldo come advisor legale.

Alla fine del 2018 il controllo dell’azienda alimentare conserviera è passato al fondo guidato da Andrea Bonomi, Investindustrial, con una quota del 70%. Il restante 30% è restato invece in capo alla famiglia Goffi, che ha fondato l’azienda nel 1963.

Italcanditi è il leader italiano nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme principalmente destinati all’industria alimentare. La società, fondata nel 1963, ha sede vicino a Pedrengo, impiega circa 400 persone e annovera tra i propri clienti primari gruppi internazionali operanti nel settore alimentare. produce semilavorati per l’industria dolciaria. Detiene per esempio il 50% della produzione di marron glacé in Europa, producendone 700 tonnellate l’anno.