Due parrucchiere di San Pellegrino al casting del talent Lookmaker Academy

“Lavoriamo insieme, siamo molto affiatate. E insieme abbiamo deciso di affrontare questa nuova avventura”. Un’avventura televisiva, quella di Roberta Sonzogni e Roxana Sferle, parrucchiere di San Pellegrino, che partecipano questa settimana ai casting del talent show Lookmaker Academy, che sarà in onda nel 2020, su un canale televisivo nazionale ancora da rivelare (lo scorso anno su Sky).

Cinque giorni a Livorno, per affrontare l’ultima selezione per partecipare alla terza edizione del programma, in cui Roberta e Roxana dovranno dimostrare le proprie qualità di make up artist e parrucchiere, ma anche dare prova di dimestichezza davanti ad una telecamera.

Un lavoro di squadra il loro, che da San Pellegrino le ha portate ai primi casting al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano, nel gennaio scorso, fino a San Vincenzo, in provincia di Livorno: “Ci hanno contattato telefonicamente per partecipare alle selezioni. Io ci ho pensato un po’ – spiega Roberta, titolare di Nefertiti Acconciature a San Pellegrino -. Poi, grazie anche all’entusiasmo di Roxana, abbiamo deciso di partecipare”.

Le due parrucchiere nel negozio di San Pellegrino

Titolare e dipendente che, insieme, si sono presentate ai primi casting del programma a Stezzano: “Abbiamo partecipato senza troppe aspettative, per provare una nuova esperienza. Io sono comunque soddisfatta del mio lavoro e mi sento realizzata. Per Roxana, a 24 anni, questa esperienza può trasformarsi in un trampolino di lancio per ulteriori sbocchi professionali”.

Dopo aver passato le prime selezioni, questa settimana Roberta e Roxana saranno messe alla prova, insieme agli altri concorrenti, in Toscana. Una settimana di corsi di formazione, sia al mattino che al pomeriggio, tutti dedicati al Total Look, con relative serate a tema, dove le due partecipanti di San Pellegrino verranno valutate sia dal lato professionale che personale.

“Abbiamo lezioni da lunedì a venerdì, grazie alle quali potremmo imparare molto rispetto alla figura del lookmaker, del consulente d’immagine: una professione ancora poco conosciuta, ma sempre più richiesta. Sarà una grande possibilità per apprendere nuove tecniche, utili per il nostro lavoro, ma anche per conoscere persone nuove, che hanno un’attività come la nostra, con le quali confrontarci e crescere dal punto di vista professionale”.

Cinque giorni di corsi, con una prova finale durante l’ultima giornata, in cui dovranno acconciare, truccare e vestire una modella per mettere in pratica competenze e nozioni apprese durante la settimana. Previste anche diverse interviste, tra cui quelle con Fabrizio Rizzolo e Miriana Trevisan, anche madrina dell’iniziativa.

Nuove conoscenze, ma anche nuove prove che, se superate, porteranno dritte a Roma, per le registrazioni del talent. “Tra circa tre mesi sapremo il risultato. In ogni caso, sarà un’esperienza che ci potrà far crescere dal punto di vista professionale, anche se – confida Roxana – vorrei vincere, per poter partecipare al programma. Per me è una bella occasione”.

Una settimana in cui i partecipanti verranno seguiti anche da un gruppo di psicologi, per essere valutati anche nei modi e nei comportamenti: “Oltre alla bravura, per il programma serviranno anche dei caratteri interessanti dal punto di vista televisivo. Penso – spiega Roxana – che il nostro rapporto titolare-dipendete possa essere molto interessante dal loro punto di vista”.

Un rapporto che, come spiega Roberta, la titolare, non si basa su un confronto “distaccato” tra le due: “Lavoriamo insieme, tutto il giorno, da ormai 5 anni. Non mi è mai piaciuta la distanza professionale tra titolare e dipendente. Nel nostro lavoro siamo una squadra, tra noi deve esserci un rapporto di fiducia e stima reciproche. Questo atteggiamento deve essere trasmesso poi anche alle nostre clienti: vogliamo che nel nostro salone ci sia un ambiente rilassato”.

Roberta spiega poi uno dei segreti del loro rapporto professionale: “Ci sono incomprensioni e litigi, come in tutti gli ambienti di lavoro. In ogni caso, non smettiamo mai di imparare l’una dall’altra e, io per prima, penso sempre che si debba sempre apprendere qualcosa di nuovo, anche nel nostro campo”.

Un lavoro di squadra che ha incuriosito i selezionatori di Lookmaker Academy: chissà che per Roberta e Roxana non significhi arrivare fino alla fase conclusiva del programma.