Dopo il crollo dell’intonaco “Merisi inagibile”: lezioni sospese fino al 30 settembre

“Le indagini svolte nella giornata di oggi hanno evidenziato una situazione di criticità diffusa con il pericolo di ulteriori distacchi d’intonaco dai soffitti. Si rendono necessarie ulteriori verifiche tecniche alle quali seguiranno significativi interventi, indispensabili per garantire la sicurezza di alunni, insegnanti e collaboratori scolastici”.

Lo fa sapere il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, dopo il crollo di una porzione di soffitto alla scuola primaria Merisi nella tarda mattinata di lunedì 23 settembre. Nessun ferito ma tanto, tanto spavento per gli oltre 400 studenti.

“La scuola primaria “M. Merisi” viene pertanto messa fuori servizio e quindi dichiarata momentaneamente inagibile per l’ordinaria attività didattica – prosegue il sindaco -. Le lezioni sono sospese dal 25 al 27 settembre e riprenderanno lunedì 30 settembre, con orario ridotto dalle ore 8 alle ore 13, in aule della Scuola secondaria di primo grado “Mastri Caravaggini”, del Liceo “G. Galilei” e della Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare (che si ringrazia per la disponibilità). Seguirà la comunicazione della dislocazione delle classi negli edifici che sono stati individuati. Certi della comprensione e condivisione dei provvedimenti che si sono resi necessari si ringrazia per la collaborazione”.