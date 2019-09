Donna col cagnolino investita da un furgone in via Corridoni

Una donna è stata investita nella mattinata di martedì 24 settembre in via Corridoni a Bergamo. È successo pochi minuti dopo le undici.

Secondo le prime informazioni la donna, 66 anni, stava attraversando la strada sulle strisce di fronte al negozio di cucine Lube, con al guinzaglio il suo cagnolino, pare uno Yorkshire, quando è stata travolta da un furgone di una nota compagnia di trasporto merci, guidato da un autista trentenne.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica per soccorrere la 66enne che sarebbe gravemente ferita alle gambe. Illeso il guidatore del camioncino, così come il cane che è riuscito a mettersi in salvo prima dell’impatto ma è comunque spaventato.