Da “Pride” a “Logan – The wolverine”: la tv del 24 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 24 settembre Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del film “Pride”, con Bill Nighy.

Estate 1984. Margaret Thatcher è al potere e il sindacato nazionale dei minatori è in sciopero. Durante il gay pride di Londra, un gruppo di attivisti gay e lesbiche decide di raccogliere fondi per aiutare le famiglie dei minatori impegnati nella protesta. Il sindacato, però, manifesta imbarazzo nel ricevere quei sostegni. Senza lasciarsi scoraggiare, gli attivisti decidono allora di ignorare il sindacato e di raggiungere da soli un villaggio di minatori nel profondo Galles per consegnare di persona la donazione. Prende avvio così una storia che porterà due diverse comunità, all’apparenza differenti, a rendersi conto di lottare per la stessa cosa: l’orgoglio.

Su Italia1 alle 21.20 il film “Logan – The Wolverine”, con Hugh Jackman. Sono passati ormai molti anni dagli eventi narrati in X-Men – Giorni di un futuro passato. Gli X-Men non esistono più, i mutanti sono sempre meno, Logan è invecchiato precocemente e il suo potere rigenerante va indebolendosi. Come non bastasse Charles Xavier ha perso i suoi poteri, minato dall’Alzheimer che avanza. È con questo quadro non certo felice che Logan è costretto a rimettersi all’opera per proteggere Laura, un’adolescente con le sue stesse caratteristiche da mutante.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle sei puntate della fiction “La strada di casa, seconda stagione”, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini e Silvia Mazzieri. La famiglia Morra è sconvolta dall’arresto di Lorenzo e dalla scomparsa di Irene, ma Viola dice di averla vista in una farmacia. Insospettito dall’acquisto di farmaci per l’epilessia, Fausto collega la scomparsa di Irene a quella di Davide, un bambino ospite della casa famiglia in cui Irene lavorava. Lorenzo, intanto, ha un terribile dubbio.

Su RaiDue alle 21 spazio alla pallavolo maschile con la partita fra Francia e Italia valida per i quarti di finale dei campionati europei.

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata de “Il supplente”, il programma italiano che vedrà alcuni personaggi vip diventare professori per un giorno. A salire in cattedra stasera sarà Massimo Giletti al liceo classico “Plauto” di Roma dove terrà una lezione di filosofia.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, mentre sulla rete di Urbano Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”, con Maria Bouzas. Alvaro affronta Antolina, minacciando di rivelare a Isaac la verità sulla sua gravidanza e sul suo aborto. Intanto, Julieta, spronata da Francisca, trova la forza di reagire.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 “Cado dalle nubi”, con Checco Zalone; e su Tv8 alle 21.30 “Codice unlocked”. Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Victor, la storia segreta del dottor Frankenstein”, di Paul McGuigan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “In & Out”, con Kevin Kline; su Iris alle 21 “Si può fare… amigo”, con Bud Spencer; e su Italia2 alle 21.15 “58 minuti per morire”, con Bruce Willis.

Su La7D alle 21.30 spazio al telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan e Hannah Hodson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Paura d’impegnarsi”, “Il gioco delle donne”, “Una madre sa” e “Un quadro perfetto”. Nel primo, Tom si sottopone a un intervento per il suo gomito. Nel secondo, Kelly aiuta un paziente ad affrontare la sua confusione sulla sua identità sessuale. Nel terzo, Tom ha delle complicazioni post operatorie e deve sottoporsi nuovamente a un’operazione. Ray scopre il vero motivo per cui Candy è tornata a casa. Nel quarto, Christina osserva un livido sul volto di sua figlia e giunge alle conclusioni sbagliate.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island vip”, condotto da Alessia Marcuzzi; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.