Cisalfa in campo contro ogni discriminazione: ecco il nuovo spot tv

Cisalfa Sport, leader in Italia nella grande distribuzione di articoli sportivi e per il tempo libero, è on air con un nuovo spot tv che racconta di valori imprescindibili, come identità, uguaglianza e crescita educativa.

Lo sport può unire oltre qualsiasi barriera, ma a volte, anche in questo contesto, assistiamo a momenti di intolleranza che andrebbero superati attraverso quel senso di civiltà che spesso dimentichiamo.

Oggi l’azienda si fa portavoce di un messaggio forte e chiaro, tramite uno spot capace di comunicare il concetto di sport come portatore di valori universali.

La narrazione, a tratti dura, si snoda in una rapida successione di momenti dove donne, uomini e bambini, cercano di affermare se stessi a prescindere da ogni possibile discriminazione.

Cisalfa Sport, con i suoi 147 punti vendita in tutta Italia e una forza lavoro di oltre 2.800 persone, si schiera per vivere lo sport e non solo, senza differenze di razza e di genere.