Cisalfa acquista la vecchia sede di Mediaworld di Curno

La vecchia sede di Curno di Mediaworld passa a Cisalfa. Il gruppo leader nella vendita di accessori sportivi – che oggi conta 140 punti vendita in Italia e 2500 tra dipendenti e collaboratori – ha acquistato l’imponente stabile di via Lega Lombarda dove, nelle prossime settimane, trasferirà la propria sede operativa.

L’accordo tra le parti è stato siglato già da giorni, all’inizio del mese di settembre.

L’attuale quartier generale di Cisalfa oggi si trova a Osio Sopra, a fianco dell’outlet visibile dalla strada provinciale 525. La struttura da tempo necessita di una ristrutturazione che avrebbe richiesto l’investimento di una grossa somma di denaro. Somma di denaro che i vertici hanno evidentemente preferito spendere per acquistare una nuova sede.

Mediaworld, dal canto suo, da mesi cercava di vendere la struttura di Curno, da quando – tra l’agosto e il novembre del 2018, non senza polemiche e contestazioni – aveva trasferito interamente a Verano Brianza tutti i suoi dipendenti dopo quasi trent’anni trascorsi in via Lega Lombarda.

La protesta dei dipendenti Mediaworld per l'imminente trasferimento a Verano

Le due parti hanno iniziato la trattativa per il passaggio di proprietà dello stabile di Curno mesi fa. E dopo una fase di stallo (dovuta, pare, alle richieste del colosso tedesco ritenute troppo alte da Cisalfa), all’inizio di settembre è arrivata la fumata bianca.