Chiesti 10 anni di carcere per l’ex sindaco di Foppolo e 8 per quello di Valleve

Dieci anni di carcere per l’ex sindaco di Foppolo, Giuseppe Berera. È la richieste di condanna formulata dal pubblico ministero Gianluigi Dettori durante l’udienza preliminare sulla maxi inchiesta che interesssa il comprensorio dell’alta Valle Brembana. Otto, invece, sono gli anni chiesti per il collega di Valleve, Santo Cattaneo.

Chi indaga considera Berera la figura centrale dell’inchiesta, mentre Cattaneo il suo braccio destro. Tra le altre cose sono chiamati a rispondere di turbativa d’asta, abuso d’ufficio, truffa aggravata bancarotta.

Quattro anni la richiesta per l’ex segretario comunale Saverio De Vuono; 1 anno per l’impiegata comunale di Foppolo Luisa Piredda (pena sospesa) e 1 anno per il consulente Mauro Bertelli.