A Dalmine incontro formativo sulla nuova banca dati F-Gas

Lunedì 30 settembre alle 16.30 la Camera di Commercio organizza al Polo per l’Innovazione Tecnologica di Dalmine un incontro formativo gratuito sulla nuova banca dati F-Gas, rivolto alle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas, imprese del settore dell’installazione e manutenzione iscritte al registro F-Gas.

Le imprese che non trovassero posto nella sede del convegno, possono comunque partecipare all’incontro seguendolo in videoconferenza nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12.

Per partecipare al seminario presso Confartigianato Imprese Bergamo è necessario registrarsi contattando l’ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; marco.trussardi@artigianibg.com).