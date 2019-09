Sono iniziati i lavori di recupero dell’ex monastero del Carmine. Nella mattinata di sabato 21 settembre in occasione delle giornate europee del patrimonio promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, il Teatro Tascabile – TTB e l’amministrazione comunale di Bergamo hanno inaugurato il cantiere all’ex convento (XV sec), bene unico nella storia della città.

L’avvio dei lavori è stato salutato con entusiasmo dall’assessora alla cultura Nadia Ghisalberti, che ha affermato: “Sono molto orgogliosa di questa giornata inaugurale perché dimostra come la nostra visione fosse davvero possibile. La particolare forma di parternship che stiamo sperimentando, e che ha riscosso un grande interesse a livello nazionale, si è rivelata vincente. Il Carmine, nelle sapienti mani del TTB, ha un futuro davanti a sé, nuove prospettive di sviluppo come spazio culturale, crocevia di incontri per i cittadini e per tutti gli artisti che vorranno interagire in uno dei luoghi più affascinanti della nostra città. Ora bisogna guardare avanti e continuare a sostenere il progetto”.

di 20 Galleria fotografica Al via i lavori di recupero del Monastero del Carmine









L’intervento, reso possibile grazie al primo partenariato speciale pubblico-privato realizzato in Italia, è parte del progetto “Teatro: un futuro possibile” che, attraverso quattro fasi, intende restituire il Carmine alla città come luogo dedicato alla cultura.

Un impegno che il Tascabile si è assunto nei confronti della collettività come “risultato del lungo percorso di impegno artistico, etico e sociale che ha contraddistinto nel tempo, senza soluzione di continuità, l’azione del gruppo. Di generazione in generazione, di fase in fase, un punto fermo in città”, come ricordato da Tiziana Barbiero, direttrice artistica del gruppo.

Il partenariato speciale, realizzato con la consulenza di Franco Milella di Fondazione Fitzcarraldo, stabilisce un’inedita alleanza tra amministrazione comunale e TTB, determinando un nuovo principio di collaborazione in cui le parti, pubblica e privata, perseguono l’identica finalità, utilizzando uno strumento che consente la valutazione e definizione in itinere del progetto, compatibilmente con la sostenibilità dello stesso, svincolandolo dalle pesantezze della burocrazia e aprendo al coinvolgimento di eventuali soggetti culturali terzi.

A intervenire a tal proposito la Dirigente al Patrimonio, Erminia Carbone, che ha sottolineato il valore del Tavolo Tecnico quale strumento di governance a cui siedono i rappresentanti dell’Amministrazione, del Tascabile e del MiBACT.

Contemporaneamente il Partenariato Speciale restituisce valore d’uso al bene pubblico, rimettendo al centro l’interesse generale della comunità. Per questo accanto al TTB e alle istituzioni sono intervenuti come testimoni, cittadini, commercianti, imprese, fondazioni bancarie, consulenti e altre realtà culturali che hanno aderito in varia misura al progetto, chi collaborando nella realizzazione delle attività artistiche, chi con un donazione attraverso lo strumento dell’Art bonus, che consente di attrarre investimenti privati tramite erogazioni liberali a cui è applicata una detrazione del 65%.

“Pionieri coraggiosi, persone prima ancora che referenti di istituzioni o imprese, che hanno creduto in una visione e con noi oggi contribuiscono a renderla reale” come ha ricordato Emanuela Presciani, responsabile organizzativa del Tascabile.

Gli spazi inizialmente coinvolti nei lavori, affidati all’impresa Artedil ed alla restauratrice Baldis e presentati dall’Ingegner Matteo Ranghetti dello Studio Tonassi Ranghetti, saranno la sala del Capitolo, che verrà destinata alla consultazione del Fondo librario Renzo Vescovi (fondatore del TTB nel 1973), la cui catalogazione è stata resa possibile nel 2013 grazie alla collaborazione con i Servizi bibliotecari dell’Università degli Studi di Bergamo e la sala teatrale che, una volta restaurata, prenderà il nome “Teatro Renzo Vescovi”.

L’incontro è stato anche occasione per presentare la “foresteria d’artista”, prossimo lotto di interventi su cui è stata aperta una nuova raccolta fondi tramite Artbonus per potere realizzare a pieno l’idea del Carmine quale luogo di ricerca, condivisione e scambio di pratiche artistiche a livello internazionale.

Tra gli enti che hanno già dato il loro sostegno e grazie ai quali partiranno i primi lavori segnaliamo, in particolare, l’azienda bergamasca Suntrading Sunsaving e la società milanese RA.MO. Altri stanziamenti sono stati devoluti, inoltre, da: Fondazione UBI Banca, Eurowaste, ING srl, Centax Telecom, Cooperativa Città Alta, Ristorante Da Mimmo, Associazione culturale Il Cavaliere Giallo – Amici delle Arti, Bangarang, e dai cittadini e numerosi turisti che in estate durante la rassegna “Arcate d’arte” accedono gratuitamente al chiostro per ammirarne la riservata bellezza. Altre risorse sono state reperite attraverso l’aggiudicazione del bando “Cultura Sostenibile” di Fondazione Cariplo e del Bando per l’adeguamento di sale destinate ad attività di spettacolo di Regione Lombardia.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Bergamo.

Il Tascabile è parte de “I Luoghi del Cuore” del FAI Fondo Ambientale Italiano.

Per avere maggiori informazioni sui siti teatrotascabile.org/progettocarmine e artbonus.gov.it/ex-monastero-del-carmine