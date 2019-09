Premio Giovane Manager: candidature fino al 30 settembre

Federmanager Bergamo ricorda che c’è ancora una settimana di tempo per iscriversi alla Terza edizione del Premio Giovane Manager, indetto dal Gruppo Giovani nazionale.

Chi, tra gli under 44, desiderasse candidarsi, avrà tempo fino a lunedì 30 settembre per inviare – all’indirizzo e-mail: gruppogiovani@federmanager.it – il proprio curriculum vitae dettagliato, autorizzando il trattamento dei dati e specificando l’associazione alla Sede di Bergamo.

Nella valutazione dei candidati, saranno considerati: il percorso di studi, di carriera, l’anzianità nel ruolo, eventuali menzioni per meriti professionali speciali oltre alla motivazione alla candidatura.

“Mi auguro che qualcuno dei nostri 46 iscritti, con meno di 44 anni, raccolga la sfida – commenta Bambina Colombo, presidente dell’organismo di rappresentanza dei Dirigenti

delle imprese industriali della provincia di Bergamo -. Sicuramente all’interno della nostra Territoriale, seconda a livello lombardo e settima in ambito nazionale, non mancano elementi talentuosi. E la conferma l’abbiamo avuta in occasione della prima edizione del Premio, quando ben tre associati Under44 giunsero alle semifinali. Ed uno di loro, l’ing. Jacopo Palermo, venne

premiato come uno dei dieci giovani top manager d’Italia”.