Raggiungere la vittoria è l’obiettivo di ogni atleta, tuttavia ciò che conta maggiormente è dare sempre del proprio meglio.

Lo sa bene Matilda Pulega che nella serata di sabato 21 settembre ha sfiorato il successo nell’Open Torino Cup, competizione internazionale di karate.

Foto 2 di 2



Al rientro sul tatami dopo i Campionati Europei Universitati, la 19enne di Monasterolo del Castello si è messa in luce nel kumite categoria -55 chilogrammi conquistando l’argento sia fra le Under 21 che fra le senior.

Nonostante l’emozione e le fatiche causate dal doppio impegno, la giovane orobica ha superato in maniera convincente i turni preliminari, arrendendosi soltanto in finale.

“Sono molto contenta perché sono consapevole di aver fatto un buon lavoro e aver messo a punto ciò che avevo preparato in palestra – ha spiegato la portacolori dell’Olimpia Karate CUS Bergamo -. C’è un po’ di rammarico per le due sfide decisive, sopratutto quella dei senior dove, dopo esser stata in vantaggio per tutto la prova, sono stata superata soltanto a pochi secondi dalla conclusione”.

Terminata la trasferta piemontese, Matilda Pulega riprenderà gli allenamenti in vista della Coppa Italia Under 21, appuntamento in programma nell’ultimo week-end di settembre: “È un periodo pieno di cambiamenti e novità che messi assieme fanno la differenza anche per riuscire a raggiungere un buon risultato, tuttavia sono felice e spero di continuare su questa strada”