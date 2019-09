Lo sguardo di Elisa è basso, svuotato dal dolore. Tra le mani stringe la foto della cugina, Marzia, 15 anni appena. “Le volevo un mondo di bene, glielo dicevo spesso e per questo non ho rimpianti – trova la forza di raccontare -. Ricordo il suo sorriso, contagioso. Rideva lei e ridevo anch’io. Era una ragazza solare, piena di vita. Quando la vedevi ti riempiva il cuore di gioia”.

Per la famiglia Mecca è il momento del dolore. Sabato mattina, 21 settembre, papà Stefano (commercialista 51enne di Gazzaniga) e le figlie Marzia, Silvia e Chiara (15 e 18 anni) avevano programmato di raggiungere Venezia a bordo di un Mooney M20K, aereo da turismo da 4 posti che pochi minuti dopo il decollo dall’Aeroclub di Orio al Serio è precipitato vicino all’Asse Interurbano, tangenziale della città.

Foto 2 di 2



L’incidente è stato fatale alla giovane Marzia, una vita spezzata nel fiore dell’età. Le sorelle sarebbero fuori pericolo, mentre restano gravi le condizioni del papà, la cui passione per il cielo (ore infinite di volo alle spalle, pilota esperto e vicepresidente dell’Aeroclub) in famiglia aveva contagiato tutti.

La casa del commiato di Albino

Domenica mattina la salma della figlia è composta nella casa del commiato di Albino: un crocevia di parenti, amici, compagni di scuola. Si chiedono il perché di una tragedia tanto grande, di un dolore così da pesante sopportare. Si fanno forza l’un l’altro, si stringono in un abbraccio e offrono al vicino una spalla per sfogare il pianto. Nel far visite alla mamma, Francesca Ongaro, costantemente accanto al feretro, c’è chi porta dei fiori e chi lascia una frase sul libro delle condoglianze. I volti sono sciupati dalle lacrime. Nell’aria si respira incredulità.

Marzia aveva da poco iniziato il secondo anno di liceo all’Isiss Valle Seriana, colpito lo scorso anno da un altro dramma: quello del 14enne Luigi Zanoletti, morto nello scontro tra autobus all’uscita da scuola. Lunedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale San Giorgio Martire a Fiorano al Serio, sono in programma i funerali. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Gazzaniga.