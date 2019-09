Mamma e bimba morte durante il parto: 20 indagati

Duplice omicidio colposo: questa l’ipotesi di accusa formulata dal sostituto procuratore Carmen Pugliese nei confronti di 20 tra medici, ginecologi e ostetrici per la morte della mamma Robertine Guira e della piccola Zarrab Rachida, avvenuta martedì 17 settembre negli ospedali di Alzano Lombardo e di Bergamo durante il parto cesareo. Per la precisione sono 11 al Pesenti Fenaroli e 9 al Papa Giovanni.

Il magistrato conferirà un doppio incarico a medico legale e ostetrico-ginecologo per gli accertamenti tecnici del caso e per fare completa luce su quanto successo in sala parto, sulle cause che hanno portato alla morte della 36enne e della bimba che portava in grembo.

Sono state inoltre disposte le autopsie sul corpo della mamma originaria del Burkina Faso e abitante a Torre Boldone e della figlioletta mai nata, che verranno effettuate probabilmente la prossima settimana: nel frattempo verrà notificato il provvedimento a tutti gli indagati, che avranno così la possibilità di nominare i propri consulenti.