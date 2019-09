Libro, teatro, disco, film, forse nuovo tour: 70 anni, Springsteen più vivo che mai

Bruce Springsteen compie 70 anni. Sembra incredibile, per noi che lo abbiamo amato sin dalla prima ora, e che ci siamo ritrovati tutti insieme a San Siro il 21 luglio 1985 a celebrare il primo rito pagano dei suoi interminabili concerti in terra italiana, il primo di una lunga serie.

Dopo due tour consecutivi che hanno visto lui e una E-Street Band in forma strepitosa ininterrottamente in giro per il mondo dal 2014 al 2017, il Nostro ha deciso di mettersi a nudo e raccontarsi in prima persona. Dapprima l’autobiografia; poi Springsteen on Broadway, spettacolo sold-out di parole e musica; infine, quest’anno, un album, il diciannovesimo in studio, che ha spiazzato tutti. Western Stars, storie di uomini sconfitti inseguendo il sogno americano che cercano di affrontare con dignità il passare del tempo, e un suono ridondante di archi che rende omaggio al pop USA anni Sessanta-Settanta. In attesa dell’omonimo film, co-diretto dallo stesso Bruce, che uscirà negli States il 25 ottobre, dopo l’anteprima del Toronto Film Festival.

Insomma, a 70 anni Springsteen è più vivo che mai, e non si limita certo a passare le giornate con la moglie Patti Scialfa davanti al caminetto nel suo ranch di Rumson, New Jersey, a due passi da dove è nato e cresciuto. I rumors danno già per probabile un nuovo tour mondiale nel 2020: dopo questi due anni di racconti intimi, speriamo di rivederlo di nuovo nel suo ambiente più congeniale, il palco, a suonare, cantare e ballare con gli amici di sempre della Band.

Long Live Rock’n’Roll!