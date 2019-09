La doppia anima di Valtesse e quel nome che deriva da…

Da qui, dalla chiesa di San Colombano, Bergamo pare quasi remota: Città Alta sembra un miraggio, una fata morgana nell’aria translucida. Eppure, Valtesse è Bergamo: i suoi rioni sono parte integrante della città, che si protende verso nordovest, seguendo l’ormai impercettibile “val tezze”, distesa fra i colli e la mole dominante del Canto Alto e della Maresana.

San Colombano, forse, tra tutte le zone di Bergamo è quella che più conserva un aspetto di paese, insieme ai Corpi Santi: le case sembrano essere lì da chissà quanto, sulla strada intitolata al monaco irlandese e dominata dalla grande mole della chiesa, opera settecentesca del Caniana, ma, in realtà, sorta sulle fondamenta di un edificio molto più antico, probabilmente dell’XI secolo, elevato a dignità parrocchiale nel 1469 e abbattuto per fare posto alla nuova struttura. E proprio questa presenza religiosa, in fondo, dà l’impronta più evidente al rione, distante e al tempo stesso quasi imprigionato dalle code e dai semafori della circonvallazione e di via Baioni: la chiesa e il suo celebre oratorio.

Un tempo, questo territorio era caratterizzato da agricoltura e pastorizia: perfino il nome odierno del quartiere, Valtesse, deriva, attraverso successive correzioni, da un antico Vallis Tegetis (letteralmente, “del fienile”) che testimonia della presenza degli abituri dei pastori e dei villani, che, visti da Città Alta, dovevano parere un formicaio disordinato.

È naturale che questi insediamenti precari e primitivi vedessero nell’antica chiesa un punto di riferimento importante: così, probabilmente, nacque il primo nucleo di Valtesse, che crebbe fino ad avere la dignità comunale e la sua parrocchia quella prepositurale, nel 1774.

In tempi più recenti, è lecito dire che proprio l’oratorio di San Colombano (Or.di Val.) abbia rappresentato un punto di riferimento per tantissimi ragazzi, provenienti anche da rioni limitrofi: un polo d’attrazione fondato sullo sport a buonissimi livelli e su una struttura accogliente e dinamica, che ha sottratto intere generazioni di giovani a interessi, diciamo così, meno felici sul piano formativo.

San Giovanni Bosco, il creatore dei moderni oratori, sarebbe orgoglioso di come la sua visione sia stata applicata, a Valtesse. Di questo primo nucleo del grandissimo quartiere di Valtesse-Valverde, resta da dire che, già in epoca antica, date le dimensioni, la sua parrocchia venne smembrata in tre, di cui San Colombano divenne chiesa madre, e che, come abbiamo già detto a proposito di Monterosso, che confina con Valtesse a est e la Conca Fiorita, che lo delimita a sud, il carattere più evidente del paesaggio di questa zona della città è la sua doppia dimensione, urbana e semirurale: con le propaggini inferiori della Maresana che danno al panorama un aspetto ameno e pacifico, in nettissimo contrasto con la tumultuosa attività del capoluogo.

Certo, non è tutto oro quel che luce e Valtesse ha diversi notevoli problemi: primo fra tutti il nodo scorsoio di Pontesecco, che quotidianamente strangola col traffico quel frammento di periferia urbana. Ma avremo tempo di parlarne, con calma, passo dopo passo, com’è nostra abitudine. Alla prossima.