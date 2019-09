Inizia la stagione della melagrana: ottima per preparare un piatto di orecchiette

È la melagrana il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Siamo agli inizi della campagna commerciale di questo frutto che al momento è reperibile soprattutto con origine spagnola, ma presto comincerà anche l’offerta nazionale e ad approdare inizialmente sulla piazza sarà il raccolto siciliano. La qualità è proporzionata al fatto che si tratta dei primi arrivi ma è già buona e i prezzi si posizionano entro livelli più che accettabili.

Specialità d’autunno, la melagrana annovera numerose proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Composto per il 78% da acqua, è ricco di sali minerali come potassio, manganese, zinco, rame, fosforo ferro, magnesio e calcio. Inoltre, contiene fibre e vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K e J) ma anche preziosi antiossidanti e, grazie alla sua composizione, diversi studi gli attribuiscono una preziosa funzione anticancerogena. Dotata di funzioni diuretiche e astringenti, è utile anche contro i disturbi gastrici, i parassiti intestinali, la diarrea e le emorroidi. Secondo alcune ricerche, poi, avrebbe effetti positivi anche nei casi di artrite e nei confronti del morbo di Alzheimer.

Il succo può agire come anticoagulante, a beneficio del cuore, riducendo il rischio di arteriosclerosi, e svolge un’azione di prevenzione nelle malattie cardiovascolari.

In cucina la melagrana può essere consumato al naturale oppure adoperato per preparare sciroppi, succhi di frutta, marmellate, gelatine, sorbetti e gelati. In alternativa è possibile utilizzarla per ottenere ottimi ripieni, salse, sughi, marmellate, gelatine, sorbetti, torte e gelati ma anche golosi biscotti. Spremuto o passato al setaccio, viene usato per accompagnare primi piatti (risotti, pastasciutta, gnocchi e zuppe), secondi di carne, come arrosto di pollo o di maiale, oppure pesce, come branzino e spigola.

Un consiglio: all’acquisto occorre accertarsi che sulla superficie non ci siano macchie o spaccature in modo da evitare l’insorgenza di parassiti o muffe. Per chi soffre di colite e diverticolite, invece, è da evitare l’ingestione dei semini interi.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, è ancora piuttosto critica la situazione delle pesche: le compravendite faticano ad assorbire i quantitativi disponibili. Ce ne sono troppe rispetto all’effettiva richiesta e questo determina una contrazione delle quotazioni soprattutto per i calibri piccoli. Va leggermente meglio per le nettarine, perché l’orientamento della clientela le predilige rispetto alle pesche. Per quanto riguarda i luoghi d’origine, in entrambi i casi, gli areali produttivi di riferimento ora sono siciliani.

Si alleggerisce l’offerta delle susine: nella massa calano i quantitativi disponibili e le varietà offerte attualmente riscuotono maggior successo tra i consumatori rispetto a quelle precedenti considerando che la richiesta è rimasta appannaggio della clientela più esigente. La merce proviene prettamente dall’Emilia Romagna ma se ne trova anche piemontese.

Prosegue l’offerta di uva da tavola, i consumi sono buoni e attualmente la varietà per la quale il consumatore è disposto a spendere maggiormente è la Pizzutella, caratterizzata da acini piuttosto piccoli e oblunghi, proveniente dalla Puglia. Volge al termine l’offerta della Vittoria, mentre si annota una buona attenzione per l’Italia, prevalentemente siciliana piuttosto che pugliese.

Calano i consumi di angurie e meloni: è una contrazione fisiologica considerando che l’estate è terminata.

Si registrano i primi arrivi di clementine spagnole, mentre i miyakawa (varietà di mandarini di colore verde con origini orientali) si possono già trovare con origine nazionale: con l’inoltrarsi dell’autunno e le temperature più rigide è facile che l’attenzione della clientela verso questi articoli aumenti progressivamente.

Prende il via l’offerta delle castagne: siamo agli inizi quindi i volumi sono ridotti, prevalgono le pezzature più grandi e i prezzi sono superiori alla media stagionale.

Passando al comparto orticolo, calano i valori di mercato dei cavolfiori: oltre al prodotto della Val Venosta subentrano raccolti locali ed esteri che agiscono da naturale calmiere spingendo i prezzi verso il basso.

Risultano in flessione i costi delle zucchine, con buone indicazioni sia per quantità sia per qualità, mentre il resto della verdura è abbastanza stabile, senza grandi oscillazioni fra domanda e offerta rispetto alla scorsa settimana.

Per i funghi oltre al raccolto della Bielorussia, si possono acquistare i primi porcini nazionali, in quantitativi piuttosto limitati.

Per concludere, c’è ancora molta produzione locale soprattutto verdure a foglia, zucchine, melanzane e fagiolini.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA (a cura di GialloZafferano)

Orecchiette alla crema di broccoli, zucca e melagrana

Ingredienti (per le orecchiette)

Orecchiette 320 g

Zucca pulita 280 g

Broccoli cimette verdi 120 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Peperoncino secco 1

Aglio 1 spicchio

Melagrana 1

Origano q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Ingredienti (per la crema)

Broccoli gambi e parti chiare 250 g

Scalogno 50 g

Olio extravergine d’oliva 15 g

Acqua 300 g

Robiola 100 g

Origano q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Per preparare le orecchiette con broccoli cremosi, zucca e melagrana cominciate dalla pulizia del broccolo. Lavatelo accuratamente ed eliminate la base del gambo, se risulta scura. Poi separate il gambo dalla cima e pelate il gambo. Staccate le cimette verdi dalla base più chiara della chioma.

Tagliate il gambo a tocchetti, quindi radunate da una parte le cimette più verdi e vivaci, che terrete da parte per dopo; dall’altra i gambi a tocchetti e le basi chiare delle cime del broccolo.

Occupatevi quindi della crema di broccolo, per la quale utilizzerete gambo e parti chiare. Tagliate a rondelle sottili lo scalogno. Ponetelo in un tegame e fatelo appassire per qualche minuto con l’olio extravergine. Unite i gambi, fateli rosolare per un paio di minuti e sfumate con l’acqua.

Stufate a fuoco dolce per circa 20 minuti, fino a quando il broccolo non risulterà ben tenero. Unite l’origano fresco, regolate di sale, trasferite nel bicchiere del mixer e con un frullatore a immersione frullate a crema.

Unite la robiola, amalgamate con una spatola per incorporarla in maniera omogenea e regolate di pepe. Tenete la crema da parte. Nel frattempo, portate ad ebollizione una pentola con abbondante acqua salata. Mondate e tagliate la zucca a dadini, versatela in pentola assieme alle cimette verdi del broccolo, e fate sbollentare per 4-5 minuti. Scolate le verdure e ponetele immediatamente in una bacinella con acqua fredda e ghiaccio per bloccare la cottura e fissare il colore. Poi mettetele a scolare in un colino.

Nel frattempo, portate ad ebollizione una pentola con abbondante acqua salata e buttate le orecchiette. Mentre cuociono, scaldate in una larga padella l’olio, il peperoncino intero e l’aglio tagliato a metà, fate soffriggere leggermente e poi unite le verdure ben scolate. Fatele saltare a fuoco vivace per qualche minuto, sfumando se necessario con un po’ di acqua di cottura della pasta, e regolate di sale e pepe.

Rimuovete il peperoncino e l’aglio, scolate le orecchiette e aggiungetele in padella.

Fatele saltare un minutino, intanto tagliate a metà la melagrana e raccoglietene i chicchi. Unite alla pasta i chicchi di melagrana, l’origano fresco e amalgamate bene.

Impiattate distribuendo un po’ di crema di broccolo e robiola sul fondo dei piatti e completando con una generosa dose di orecchiette. Le orecchiette alla crema di broccoli, zucca e melagrana, sono pronte da gustare!