Al via una nuova settimana di fine settembre. L’inizio è bagnato e piuttosto fresco a Bergamo e in provincia: scopriamo come proseguirà con le previsioni di Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Una linea frontale, non particolarmente attiva, sta transitando sulla regione Padano-alpina e si allontanerà in giornata verso l’Europa orientale ed i Balcani. Alle sue spalle si fa strada un debole promontorio anticiclonico, che riporterà un relativo miglioramento martedì. Il flusso perturbato oceanico continuerà, però, a sfiorare la regione alpina mantenendovi condizioni di variabilità.

Lunedì 23 settembre 2019

Tempo Previsto: Fino alla tarda mattinata molto nuvoloso o coperto con precipitazioni tra deboli e moderate lungo la fascia alpina e prealpina con limite neve in calo fino a 1900-2100m su Alta Valtellina. Non escluso qualche rovescio anche a carattere temporalesco sull’area del Garda, sul Mantovano e sul Cremonese Est. Nel pomeriggio ultimi fenomeni su Alta Valtellina, Valle Camonica, Bresciano, Garda e Mantovano; sul resto della regione progressive schiarite. A sera ancora nuvoloso con schiarite sul Lombardia Est, mentre altrove poco nuvoloso o in parte nuvoloso.

Temperature: valori minimi stazionari o in lieve calo, compresi tra 11/14°C (fino a 16°C nei grandi centri urbani); valori massimi in lieve aumento, compresi tra 18/21°C all’Est e 20/23°C all’Ovest.

Martedì 24 settembre 2019

Tempo Previsto: Di notte cielo sereno o poco nuvoloso con nebbia o banchi di nebbia su Lomellina, Pavese, Basso Lodigiano, e Cremonese. Dal mattino nebbia in rapida dissoluzione, mentre il cielo diverrà progressivamente velato su Lombardia centro-Ovest per l’arrivo di estese nubi medio-alte; su Lombardia Est poco nuvoloso o in parte nuvoloso con prevalenza del sole. Nel pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso con estesi passaggi di nubi medio-alte su tutta la regione. Solo verso il tramonto alcune schiarite a partire dall’Ovest. Occasionali piogge solo lungo le aree confinali di Valchiavenna e Valtellina e sulle aree montane dell’Oltrepò Pavese. A sera in parte nuvoloso ed ancora passaggi di nubi medio-alte specie su Lombardia Ovest.

Temperature: valori minimi in lieve flessione, compresi tra 8/11°C (fino a 13°C nei grandi centri urbani); valori massimi in lieve aumento, compresi tra 20/24°C.

Mercoledì 25 settembre 2019

Tempo Previsto: di notte su Valtellina, Valli Orobiche, Valle Camonica e Lombardia Ovest in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso, ma senza precipitazioni; altrove in prevalenza poco nuvoloso,

Al mattino da nuvoloso a molto nuvoloso con qualche debole precipitazione sulla fascia alpina e prealpina. Nel pomeriggio temporaneo miglioramento con residui fenomeni su Lombardia Est ed ampie schiarite in progressione dall’Ovest a tutta la regione; in serata nuovo probabile arrivo di nubi medio-alte a partire da Ossola, Canton Ticino e Prealpi Occidentali.

Temperature: valori minimi in lieve aumento, compresi tra 10/13°C (fino a 15°C nei grandi centri urbani); valori massimi stazionari o in lieve flessione, compresi tra 19/23°C.