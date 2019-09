Ian Spampatti premiato come “pizzaiolo emergente” dal Gambero Rosso

Un altro prestigiosissimo premio per il bergamasco Ian Spampatti, anima e leader della pizzeria La Lanterna di Dorga (a Castione della Presolana): il Gambero Rosso l’ha infatti premiato lunedì 23 settembre come “pizzaiolo emergente” nella guida 2020 per la categoria “pizza al piatto”.

Spampatti era già salito agli onori della cronaca nel 2016 quando, giovanissimo (è un classe 1998), ha trionfato a Master Pizzachef, il talent show dedicato interamente al mondo dell’arte bianca.

Con la sua pizza negli ultimi anni ha attirato sempre più clienti a Dorga, piccola frazione di Castione della Presolana, in quella pizzeria di famiglia che lui stesso, dopo gli studi, ha contribuito in maniera decisiva a lanciare nell’olimpo dei migliori locali italiani che servono il disco di pasta lievitata. Tanto da essere segnalato anche dalla guida delle pizzerie del Gambero Rosso, che gli ha pure riservato uno dei premi messi in palio.

Una delle pizza gourmet di Ian Spampatti/Ph Fb Ian Spampatti

Alla Lanterna si possono mangiare diversi tipi di pizza: oltre alla classica rotonda, Spampatti serve pizze gourmet (farcite con salumi, formaggi, verdure e pesce, tutti di primissima qualità), pizze al taglio e pizze in pala alla romana.

Con lui, a portare avanti il locale nell’alta Val Seriana, ci sono anche il papà Roberto e la mamma Giovanna.