Gewiss Stadium, due settimane all’apertura della nuova curva: a che punto sono i lavori

Al Gewiss Stadium i lavori procedono spediti: gli operai delle ditte incaricate di abbattere e ricostruire la curva Pisani sono ormai arrivati alla fase finale del cantiere.

Domenica 6 ottobre, in occasione di Atalanta-Lecce (7^ giornata di serie A), i nerazzurri torneranno a giocare a Bergamo dopo due partite “casalinghe” disputate al Tardini di Parma.

I lavori procedono senza intoppi e rallentamenti e, se tutto andrà bene, i tempi di consegna verranno rispettati.

La nuova curva Pisani in questi giorni è stata quasi interamente rivestita al suo interno con i seggiolini numerati che, come ormai si vede chiaramente in foto, hanno composto la scritta “1907” nella parte alta, a destra.

La nuova Pisani vista dall'alto

Il lato destro della nuova curva, già rivestita

Gli ultimi giorni di cantiere prevedono il rivestimento esterno anche della facciata (ad ora rivestiti con i pannelli ci sono solo i due lati della curva) e le rifiniture del piazzale che ospiterà l’entrata e l’uscita dei tifosi.

Insomma, il cantiere della nuova curva Pisani è ormai a un passo dalla sua conclusione. Ancora qualche giorno di pazienza e poi i lavori saranno finiti.