Stavano andando a un rave party i due ragazzi di 17 e 19 anni che, sulla strada verso Offanengo (in provincia di Cremona), nella tarda serata di sabato 21 settembre hanno pensato di fermarsi per distruggere una vetrata della chiesetta della Madonna del Ponte, a Romano di Lombardia.

Per loro sfortuna, però, alcuni residenti li hanno visti compiere la bravata.

Sono così stati chiamati i carabinieri che nel giro di pochi minuti, grazie alla descrizione dei testimoni, hanno rintracciato i due giovanissimi (la più giovane è una ragazza) e li hanno portati in caserma per notificargli la denuncia per danneggiamento aggravato in concorso.

I due hanno ammesso le proprie colpe.

A conclusione dell’attività di polizia giudiziaria, il ragazzo è stato posto immediatamente in libertà, mentre per la ragazza, minorenne, si è dovuto attendere l’arrivo dei genitori in caserma a cui è stata affidata. Per i genitori della 17enne – fanno sapere le forze dell’ordine – è al vaglio anche il deferimento per abbandono di minore.