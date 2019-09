Caravaggio, crolla una porzione di soffitto alla Merisi: nessun ferito, il sindaco chiude la scuola

Non ha causato feriti il crollo di una porzione di soffitto che si è verificato alla scuola primaria Merisi di Caravaggio nella tarda mattinata di lunedì 23 settembre, ma è stato un grande spavento per molti.

Nel corridoio del piano terra dell’istituto – riaperto all’inizio di settembre dopo i lavori di restauro costati 400mila euro – non c’era, fortunatamente, nessuno quando l’intonaco si è distaccato dal soffitto. Né bambini, né insegnanti, né personale Ata.

Nel primo pomeriggio sono intervenuti i tecnici del Comune per evidenziare eventuali ulteriori criticità, mentre i giovani alunni hanno terminato l’orario scolastico con attività didattiche alternative, in completa sicurezza.

La scuola Merisi, però, martedì 24 settembre resterà chiusa. Ad annunciarlo è stato il sindaco Claudio Bolandrini in persona: “In via precauzionale – ha spiegato il primo cittadino – l’attività didattica di martedì è sospesa: la scuola primaria Merisi rimarrà chiusa per consentire di verificare che le necessarie condizioni di sicurezza siano assicurate”.

“Non si esclude inoltre – continua Bolandrini – che l’attività didattica ordinaria nei prossimi giorni possa subire modificazioni, anche significative, che saranno comunicate quanto prima sul sito istituzionale della scuola e del Comune e su Facebook”.