Almè, scontro auto-moto in via Olimpia: grave un 17enne

È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto nella serata di lunedì 23 settembre in un incidente con un’auto in via Olimpia ad Almè.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. I soccorritori sono arrivati sul posto intorno alle 20.35 con un’ambulanza e un’automedica. Ferita anche la persona che guidava la vettura, anche se non è grave.

Per capire come sono andate le cose e stabilire eventuali responsabilità sono al lavoro i carabinieri della vicina stazione di Villa d’Almè.