La madre Francesca Ongaro stringe nelle mani una rosa rossa e la foto della figlia, Marzia. Non la lascia mai, nemmeno quando nell’abbracciare i cari al funerale si abbandona al pianto.

Attorno ai famigliari, nel piazzale della chiesa San Giorgio Martire di Fiorano al Serio, si stringono parenti, amici, compagni di scuola. Gli stessi che hanno lasciato alcuni striscioni fuori dalla chiesa: “Non dimenticheremo mai il tuo sorriso”, scrivono. Quello “contagioso” descritto dalla cugina, Elisa, col volto straziato dal pianto. E ancora: “Rimarrai sempre con noi, proteggici da lassù”.

La chiesa fatica a contenere tutta la gente accorsa ai funerali di Marzia Mecca, la 15enne morta sabato dopo il grave incidente aereo a bordo di un aereo da turismo, nel quale sono rimasto feriti anche il padre Stefano (in gravi condizionj) e le sorelle Chiara e Silvia, di 15 e 18 anni.

Sul feretro i cari hanno apposto delle rose bianche e una maglietta blu, quella della squadra di pallavolo dell’oratorio del paese, con alle spalle il numero 43.

“Soffriamo con te e mettiamo il nostro cuore stracciato accanto al tuo” ha detto il parroco don Gimmi Rizzi rivolgendosi alla mamma di Marzia, Francesca, che ha preso la parola nella commozione generale.

“È Marzia che mi dona la forza per andare avanti – le sue parole -. Non do nessuna colpa a mio marito per quanto successo, lui ha fatto tutto quello che poteva”. Infine l’annuncio che lunedì è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano.