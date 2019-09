A PresaDiretta inchiesta sulla “Guerra alle Ong”: la tv del 23 settembre

Per la prima serata in tv, lunedì 23 settembre RaiTre alle 21.45 trasmetterà la quarta delle sette puntate di “PresaDiretta”, condotto da Riccardo Iacona. Sarà intitolata “Guerra alle Ong”.

Tra il 2015 e il 2017, nel Mar Mediterraneo navigavano fino a quindici navi di Organizzazioni non Governative che facevano ricerca e soccorso dei migranti in fuga dalla Libia e dal nord Africa. E oggi? Come è accaduto che nell’opinione pubblica le Ong si sono trasformate da “angeli del mare” a “taxi dei migranti”?

Un’inchiesta internazionale per fare il punto sulle indagini della magistratura, sul ruolo delle organizzazioni non governative nei soccorsi ai migranti e una riflessione sulla questione dei diritti umani che coinvolge il nostro Paese e l’Europa intera.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la seconda puntata del varietà “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Gli ospiti saranno: Antonio Giuliani, Ricky Memphis, Francesco Paolantoni, il mago Forest, Valeria Graci, Maurizio Casagrande e le Donatella.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la terza puntata di “Temptation island vip”, condotto da Alessia Marcuzzi.

Il viaggio dei sentimenti prosegue con le cinque coppie rimaste in gioco: Chiara Esposito e il suo bello d’Italia Simone Bonaccorsi; Anna Pettinelli con Stefano Macchi; il cantautore Pago e la bella Serena Enardu; la coppia appena sbarcata sull’isola formata da Gabriele Pippo e Silvia Maturani e Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti.

Nathaly, in chiusura della seconda puntata, ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia che, separata da oltre due settimane, ripercorre attraverso le immagini i momenti più importanti vissuti nei due villaggi. Usciranno insieme?

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti e Cesare Bocci. Andrà in onda l’episodio intitolato “Gli arancini di Montalbano”: i corpi del commendatore Pagnozzi e della sua giovane moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare a un normale incidente. Ma ci sono dei particolari che non tornano. Per esempio: perchè la donna ha le unghie delle mani spezzate? Montalbano, partendo da qui, indaga. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 4 novembre 2002 sempre su RaiUno.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Rambo”, con Sylvester Stallone; su La7 alle 21.15 “L’uomo della pioggia”; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Octopussy: operazione piovra”, con Roger Moore; su Canale Nove alle 21.25 “Aspirante vedovo”, con Fabio De Luigi; e su Rai4 alle 21.25 “La quinta onda”, on Chloe Grace Moretz.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il grinta” con Jeff Bridges; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: appuntamento al fiume”, con Sophie Schutt; e su Iris alle 21 “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, con Eleonora Giorgi e Mauro di Francesco.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Nessun dorma”. Massimo Bernardini ospita Nada, voce unica e grande sperimentatrice del panorama italiano, e Francesco Tricarico, cantautore dal percorso molto originale. Esibizioni live, giovani musicisti e filmati sorprendenti animano il dibattito musicale in studio.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Una madre in affitto” e “Una famiglia da riunire”. Nel primo, Joséphine si occupa di Anna, una ragazza russa che ha accettato di portare a termine una gravidanza per una coppia che non riesce ad avere un figlio. Dopo la nascita di una bambina, però, Anna ha un ripensamento e decide di tenere con sè la figlia. Nel secondo, Joséphine è in trasferta sull’isola di Reunion, che si trova nell’oceano Indiano ed è un dipartimento d’oltremare della Francia e deve prendersi cura di Gaspard, che vuole incontrare suo padre, che non ha mai conosciuto.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il varietà “Io sono Battista”, con Maurizio Battista; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.10 cartoon “Dragon Ball super”.