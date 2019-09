Un finale pazzesco, sconsigliato ai deboli di cuore. Al Tardini l’Atalanta rimette in piedi una gara che sembrava ormai persa contro la Fiorentina, in vantaggio di due reti fino all’83esimo minuto.

Quest’Atalanta, però, non muore mai. Lo sanno i tifosi bergamaschi e pure quelli avversari, che nei minuti finali hanno assistito ad un vero e proprio diluvio nerazzurro. Prima Ilicic, su pennellata del Papu, riapriva la sfida con una perfetta volèe nel cuore dell’area. Poi, a tempo scaduto, la prodezza di Castagne: palla che spiove al limite e destro diabolico che s’insacca alle spalle di Dragowski. Nel mezzo anche un gol annullato dal Var a Pasalic.

Una gioia incontenibile per i nerazzurri, bravi a non disunirsi nonostante il doppio svantaggio. Una beffa incredibile e amarissima per la Viola, che già pregustava la prima vittoria in campionato dopo la rete di Chiesa e il capolavoro di Ribery.

L’Atalanta si porta così a 7 punti in classifica. La Fiorentina, invece, resta bloccata a quota due, fanalino di coda del campionato.